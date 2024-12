Sonko…l’éternel tout-puissant premier ministre de Diomaye

Entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, beaucoup se posent des questions sur qui prend les décisions ? Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a trouvé le moyen d’être au centre de tous les débats. Tout acte qu’il pose fait jaser. Après l’installation de la quinzième législature, les sénégalais se sont faits une idée sur l’avenir de l’actuel chef du gouvernement. L’ancien leader de l’opposition radicale va faire partie des premiers ministres avec une longue carrière.

Ousmane Sonko a mis fin au suspense ce lundi ! Après la victoire de Pastef aux législatives, il a décidé de ne pas siéger à l’Assemblée nationale. Et c’est lui-même qui a donné l’information lors de l’installation des députés de la quinzième législature. « Je suis venu aujourd’hui à l’Assemblée nationale pour deux raisons. La première, c’est pour pouvoir démissionner de mon poste de député et la seconde, pour pouvoir parler avec les députés de notre entité afin de leur donner les consignes nécessaires », avait-il déclaré. Avant d’ajouter : « Je reste à la Primature où nous avons entamé un travail. Le Président de la République a besoin de moi à ses côtés. Je souhaite un bon mandat aux députés».

Architecte de la victoire de Pastef, Sonko a coupé court aux spéculations sur son avenir politique. Un choix qui ne surprend pas grand monde. Le leader de Pastef a bien joué ses cartes. Il a choisi un de ses fidèles lieutenants, en la personne de El Malick Ndiaye, pour être la deuxième personnalité de l’État. Ainsi, il pourra rester à la primature et garder un œil sur le projet. Le patriote en chef ne prendrait jamais le risque d’être séparé du président Bassirou Diomaye Faye.

En ayant choisi de rester à la primature, Ousmane Sonko a confirmé qu’il sera l’éternel premier ministre du président élu. Toute personne qui pensait voir les deux «amis» prendre des chemins inverses doit déchanter. Diomaye sera le chef d’État chargé de faire la diplomatie avec les pays alliés. Pendant ce temps, son premier ministre va gérer les dossiers politiques. Depuis la primature, Sonko pourra continuer son «Gatsa-Gatsa» face à une opposition qui a perdu ses marques.

Un scénario qui rappelle la Russie au temps de Dmitri Medvedev. « En 2008, la Constitution lui interdisant de concourir pour un troisième mandat consécutif, il soutient la candidature à la présidence de son premier vice-président du gouvernement, Dmitri Medvedev. Une fois élu chef de l’État, ce dernier nomme Poutine président du gouvernement ». Tout au long de ce mandat, c’est Poutine le premier ministre. En 2012, il va se présenter à la présidentielle avec le soutien du chef d’État sortant. Élection que Poutine gagnera sans surprise.

Une histoire qui rappelle l’ascension de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Sa candidature ayant été bloquée, le leader de Pastef a mis en avant la candidature de son numéro 2. Diomaye était la surprise du chef. Appuyé par les Patriotes et une jeunesse en quête de changement, l’actuel président sénégalais va battre le candidat de Macky Sall. Diomaye sera élu, le 25 mars 2024, avec 54% des voix. Le 2 avril, il prête serment et prend l’une de ses premières décisions.

Et sans surprise, le président élu a fait de Ousmane Sonko son premier ministre. Une récompense à la hauteur du sacrifice du leader de Pastef. En démissionnant de son mandat de député, l’ancien maire de Ziguinchor veut clairement dire aux personnes qui souhaitent le voir s’éloigner de Diomaye «je reste à mon poste». Un geste finement pensé. Car il reste le chef du gouvernement. Tout en maintenant un contrôle sur l’Assemblée nationale grâce à El Malick Ndiaye. Qui est un fidèle du PROS (Président Ousmane Sonko).

Il faut reconnaître à Ousmane Sonko son génie politique. Le leader de Pastef a toujours un coup d’avance sur ses adversaires. Même s’il commet des erreurs, il reste le bien aimé des jeunes. Mais attention, cette popularité n’est pas éternelle. Et le patriote en chef devrait l’utiliser pour matérialiser ses promesses à la jeunesse. Et non jouer aux gendarmes avec certains de ses adversaires politiques…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn