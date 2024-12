Macky Sall-Karim Wade…la retraite politique des exilés

Macky Sall et Karim Wade ont égayés la scène politique dans les années 2000. Aujourd’hui en 2024, l’heure de la retraite politique a sonné pour les deux personnalités les plus controversées de l’histoire politique du Sénégal. Macky Sall et Karim Wade ont un destin commun. Après avoir été les personnages les plus puissants et les plus influents du pays, ils sont réduits à zéro et ne valent plus un kopeck sur l’échiquier politique. Tous les deux sont devenus indésirables dans leur pays et vomis par les populations qui les ont sanctionnés pendant la présidentielle et les Législatives.

Voici comment ces deux hommes au passé sulfureux avec de brillantes carrières sont devenus les parias de ceux qui naguère…les adulaient.

Macky Sall, l’ancien président de la république n’est plus dans le pays qu’il a dirigé pendant 12 années en remportant toutes les élections. Dans un but ultime de conservation du pouvoir, l’homme a été désavoué par le conseil Constitutionnel qui lui a signifié la fin de son règne le 02 avril 2024. Et depuis cette date, l’homme a élu domicile dans le Royaume du Maroc dans un Riad de Marrakech où il coule de paisibles jours. Mais l’homme n’a pas abandonné la politique. Les Sénégalais ont eu la désagréable surprise de le revoir lors des législatives, prendre la tête de liste de la coalition Takku Wallu.

Karim Wade a quitté le Sénégal il y a 8 ans de cela. Dans la nuit du jeudi 24 juin au vendredi 25 juin 2016, Karim Wade quitte alors le territoire sénégalais à bord du jet privé du procureur général du Qatar pour le Qatar. L’homme qui partait comme un malfrat jeté dans une terre étrangère était perçu comme l’homme le plus puissant du Sénégal sous le magistère de son père.

Il était ministre du super ministère de la Coopération internationale, de l’Aménagement du territoire, des Transports aériens et des Infrastructures (MICATTI). On le surnommait ministre du ciel et de la terre. Après 8 ans passés hors du Sénégal, l’homme a tenté un retour lors de la présidentielle et a été humilié pendant les Législatives avec un parti divisé.

Tout comme Karim Wade, Macky Sall s’est retrouvé en exil au Maroc. Il y est bloqué et ne peut plus revenir sur sa terre natale suite aux menaces du premier ministre Ousmane Sonko qui brandit la Haute Cour de Justice. L’ancien président qui se disait un lion qui n’a peur de rien, se réfugie derrière un exil qu’il a lui-même créé au Maroc. Il va partout, en Europe, aux Etats unis mais il s’interdit d’atterrir sur le sol Sénégalais. Et pourtant il n’existe aucun mandat d’arrêt à son encontre et aucune interdiction de rentrer au Sénégal ne lui a été notifiée. Macky Sall s’est délibérément mis en exil. Par crainte de se voir emprisonner ?

Karim Wade, lui, a choisi de s’éloigner du Sénégal de plein gré. Condamné par la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI) à 6 ans de prison et 138 milliards FCFA d’amende, l’homme s’est exilé au Qatar depuis 2016 et refuse de poser les pieds à Dakar. Même l’âge très avancé de son père ne le contrait à pas à revenir au Sénégal. Et quand son père est en France pour des soins, Karim Wade ne fait pas le déplacement dans l’hexagone. C’est comme s’il était scotché ou retenu par les autorités Qataris. A ce rythme, les Sénégalais ne sont pas près de revoir le fils de Wade qui a choisi sa terre d’exil comme sa résidence principale.

L’ancien président Macky Sall et l’ancien ministre Karim Wade feraient mieux de prendre leur retraite politique et de céder leur place au sein de leurs partis politiques respectifs. Macky Sall est toujours le président de l’Alliance Pour la République (APR). Et Karim Wade est l’héritier du parti démocratique Sénégalais (PDS). Tous les deux ne peuvent plus fouler le sol Sénégalais, l’un par crainte de se voir emprisonner et l’autre par peur de se voir réclamer l’amende de 138 milliards. Macky Sall et Karim Wade ont raté leur sortie politique et leur retraite est compromise. Macky devra-t-il rester au Maroc pendant tout le magistère de Sonko et Diomaye ? Et Karim Wade dans tout ça ?

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn