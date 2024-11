Le suicide politique de Karim Wade…Et la mort programmée du PDS

Abdoulaye Wade (à gauche) et son karim, respectivement fondateur et héritier du PDS

Karim Wade, l’héritier du PDS, vient de donner au parti libéral, son score le plus mauvais depuis sa création en 1974. Dès sa création, le Parti d’Abdoulaye Wade a eu un score honorable aux législatives de 1978. Et ce fut le cas pour le parti Libéral jusqu’en 2022. Et depuis que Karim Wade a confisqué les rênes du parti libéral en profitant de l’âge très avancé de son père, le PDS est à l’agonie voire dans le coma.

Plus rien ne bouge dans ce grand parti. Des responsables sont mis à la porte sans autre forme de procès. Des décisions signées avec la signature électronique du leader montrent à quel point Karim Wade est prêt à tout pour hériter de son père.

Aux élections Législatives de 1978, le PDS a obtenu 17 sièges sur 100. En 1983, le PDS obtient 150.785 voix (13,97%). Ce qui équivaut à 8 sièges sur 100. Ce fut le score le plus mauvais du PDS jusqu’aux élections de 2024, où le parti de Wade n’a rien eu. Il a perdu tous ses bastions électoraux. Karim Wade doit son salut à Macky Sall qui a fait entrer quelques responsables du PDS à l’hémicycle grâce à la coalition Takku Wallu (alliance avec l’APR). Ce sont les victoires de l’APR dans certaines localités qui ont permis aux candidats du PDS sur la liste proportionnelle de la coalition Takku Wallu de siéger à l’Assemblée Nationale.

Le PDS vit les heures les plus sombres de son histoire en 50 ans d’existence. Pour la première fois, moins de cinq libéraux siégeront à l’Assemblée nationale. Et le seul responsable de cette situation est Karim Wade qui a confisqué le PDS au seul motif d’être le fils du fondateur du parti…qui est encore vivant. Karim Wade utilise son père Abdoulaye Wade (98 ans), pour régler ses comptes avec les militants de première heure du parti. Woré Sarr, une des premières militantes du PDS en a payé les frais. Elle a été chassée comme une malpropre par une décision « signée » par Wade et rendue publique par Karim Wade.

Ce qui faire dire aux plus avertis que « Karim Wade utilise la sénilité de son père pour être légitime sur la scène politique… »

« A 56 ans, Karim Wade se considère comme un gros bébé qui doit encore continuer à abuser de l’image de son papa âgé de 100 ans pour s’offrir une légitimité sur la scène politique. Ces élections législatives ont démontré au poltron de Doha qu’il ne représente absolument rien sur la scène politique. A cause de sa couardise, le PDS a perdu tous ses bastions électoraux de Mbacké en passant par Diourbel, Pikine, Kebemer, l’Italie et l’Espagne.» a dit Moïse Rampino, Président du Mouvement Unitaire pour l’Essor de l’Afrique (MUEA), avant de conclure :

« En acceptant de se renier en s’alliant avec l’APR de Macky Sall, Karim Wade a fini par se suicider politiquement. Même pour devenir un chef de quartier actuellement au Sénégal, il lui sera très difficile. »

Karim Wade ne vaut plus rien après ces législatives. Une coalition dénommée Sopi Sénégal, dirigé par des caciques du PDS, Tafsir Thioye et Doudou Wade, ont fait une percée remarquée aux législatives en obtenant un siège du plus fort reste. Cette coalition aurait pu mieux faire si elle avait obtenu le soutien du PDS. Karim Wade aurait dû partir sous sa propre bannière et avec Sopi Sénégal, les libéraux auraient obtenu un meilleur score. Mais Karim Wade a préféré s’allier à son bourreau, celui qui l’a envoyé dans un exil dont il ne peut plus en sortir. Et voilà le résultat, le PDS se retrouve au parlement avec des miettes.

Karim Wade s’est tué politiquement. Il ne pourra plus briguer le suffrage des Sénégalais. Ils n’ont plus confiance en lui. Depuis 2016 qu’il est en exil, il a apporté plus de problème que de solutions dans l’espace politique. Il s’est rendu coupable d’une double nationalité pour sa candidature à la présidentielle. Ensuite, il a osé accuser deux éminents juges du Conseil constitutionnel de corruption. Et enfin il était d’accord pour un report de la présidentielle en connivence avec Macky Sall, ce qui aurait mis le pays dans une crise sans précédent. Karim Wade a perdu la confiance des Libéraux et l’estime des Sénégalais. Il reste dans la conscience collective comme un enfant gâté du père Wade.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn