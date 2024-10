Macky Sall et Karim Wade…Ces trouble-fêtes des Législatives

Les Législatives anticipées du 17 novembre 2024 ont deux invités de taille. L’ancien président de la République, Macky Sall et l’ancien ministre Karim Wade. Ils se sont signalés dans la coalition Takku Wallu Sénégal qui regroupe les partis d’obédience libérale issus des flancs du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade. Ennemis d’hier, ils se sont rassemblés pour aller à l’assaut du « monstre » politique Ousmane Sonko qui trône sur un Sénégal sans opposition. Ces dinosaures politiques qui croient encore en leur étoile ont décidé de revenir d’entre les morts pour participer aux Législatives…

Macky Sall et Karim Wade ont décidé de jouer encore une carte politique aux Législatives anticipées du 17 novembre 2024. Ils ont créé une coalition politique dénommée Takku Wallu Sénégal qui regroupe le PDS de Karim Wade, l’APR de Macky Sall, le Rewmi d’Idrissa Seck, le Bokk Gis Gis de Pape Diop et plusieurs partis libéraux et socio-démocrates. Ces frères ennemis ont décidé de faire un bloc commun pour « stopper » la montée en puissance du leader du Pastef, Ousmane Sonko, l’actuel premier ministre. Mais cette nouvelle alliance politique risque de souffrir de la présence sur leur liste de Macky Sall et Karim Wade qui viennent jouer les trouble-fêtes.

Karim Wade et Macky Sall veulent encore peser sur le terrain politique. Mais malheureusement ils sont absents. Karim Wade est en exil depuis plus de 8 ans. Il n’a pas remis les pieds au Sénégal depuis 2016 et ne connaît ni le TER ni le BRT encore moins l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Cet homme qui a déserté le pays veut aujourd’hui être député. Macky Sall qui a quitté le Sénégal en laissant des scandales pour aller s’installer au Maroc, veut aussi être député sans y être présent. Des « fugitifs » qui veulent briguer le suffrage des Sénégalais, c’est peine perdue.

Macky Sall et Karim Wade ne reviendront pas de sitôt au Sénégal. Et pourtant ils figurent sur les listes de la coalition Takku Wallu. Mais leur absence ne fera pas oublier comment ils dirigent leurs partis respectifs. Karim Wade « utilise » la signature de son père de 98 ans pour régler ses problèmes dans le parti. Il agit en véritable dictateur. Et Macky dirige l’APR depuis sa création sans un n°2 à ses côtés. Tous les prétendus adjoints à son poste de président de l’Alliance Pour la République ont été humiliés dans le parti. Et les Sénégalais n’ont pas oublié les atrocités que ces deux politiciens font subir aux responsables de leur partis respectifs. Leurs candidatures seront sanctionnées par leurs militants

Karim Wade et Macky Sall ont placé leur personne au-dessus de leurs partis respectifs. Ils sont les patrons et ne veulent pas de contradictions au sein de leur formation politique. Leurs partis sont secoués par des crises internes et celui de Macky Sall sort d’une présidentielle douloureuse avec la défaite de leur candidat. Aujourd’hui, leurs partis diminués et affaiblis se coalisent pour aller aux Législatives. Leurs chances sont minimes. Et les votes sanctions vont déterminer l’avenir de ces deux formations politiques qui ont déjà perdu plusieurs responsables politiques.

Macky Sall et Karim Wade veulent devenir députés sans mettre les pieds au Sénégal. Ils sont dans leur pays d’exil et gèrent leurs partis au téléphone. Macky depuis le Maroc, participe aux meetings de son parti par les appels vidéo. Et Karim Wade fait de même depuis le Qatar. Il tient les réunions de son parti au téléphone et vire les responsables qui lui tiennent tête avec des textos et des décisions « signés » par son père. Karim Wade a isolé son père et les militants n’ont plus accès à leur secrétaire général national.

Si Macky Sall et Karim Wade pensent que les Sénégalais leur portent encore dans leur cœur, c’est qu’ils font une mauvaise lecture de la situation politique. Les Sénégalais viennent de sortir de 12 ans de scandale de Macky Sall et n’ont jamais oublié le ministre du ciel et de la terre Karim Wade qui incarne la dévolution monarchique. Leur candidature aux Législatives est une grosse farce surtout pour des leaders qui sont mal vus des Sénégalais.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn