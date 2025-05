Couleur rouge et cercueil…les travailleurs étalent leur colère contre le régime

L’arrivée du nouveau régime ne fait pas que des heureux au Sénégal. Depuis quelques jours, des voix se lèvent contre des décisions unilatérales prises par certaines nouvelles autorités. Des membres ou des sympathisants du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et le Fraternité (PASTEF) ont envoyé plusieurs travailleurs au chômage. Ils ont profité de ce 1er mai pour faire connaître aux tenants du pouvoir que le marché du travail se meurt à petit feu.

À l’occasion de la traditionnelle marche du 1er mai, les syndicats des travailleurs du Sénégal se sont rassemblés comme chaque année. Devant le siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), le ministre du Travail, Abass Fall, a pris la parole pour s’adresser aux manifestants. Le ministre et membre de Pastef évoquait les perspectives de dialogue avec le secrétaire général du ministère, afin de résoudre le problème des travailleurs dans la mesure du possible.

Mais son discours a été interrompu par un groupe de membres du Rassemblement des travailleurs du Sénégal (RTS), visiblement en colère. Ces derniers ont brandi un cercueil symbolique, dénonçant « la mort certaine de ceux qui ont été injustement traités dans le monde du travail ». Une manifestation bruyante, ponctuée par un concert de casseroles, est venue renforcer le message de protestation. Une forme de protestation qui rappelle Pastef au temps du régime de Macky Sall.

Ces manifestants réclament la réintégration immédiate et sans condition des travailleurs licenciés, ainsi que l’ouverture urgente d’un dialogue social inclusif. Malgré la récente signature du Pacte national de stabilité sociale, le syndicat menace de multiplier les actions de rue si ses revendications ne sont pas prises en compte. Face à cette tension, le ministre a tenté de rassurer les contestataires, affirmant que leurs revendications seraient prises en compte. Il a promis des réponses concrètes ainsi qu’un suivi attentif des préoccupations exprimées.

Si ces travailleurs en sont arrivés à brandir un cercueil, c’est parce que le nouveau régime a procédé au licenciement de nombreux travailleurs. Lors d’un face à face avec la presse, la RTS avait recensé plus de 3 000 employés mis au chômage dans diverses structures publiques. Face à cette situation le collectif avait dénoncé des motifs économiques qu’il juge «injustifiés». Mais les nouvelles autorités ont démenti ses chiffres. Mais les dernières statistiques ne sont pas en faveur du nouveau régime.

L’Agence nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD) a récemment rendu public son enquête nationale sur l’emploi au Sénégal. Une enquête portant sur le dernier trimestre de l’année 2024, soit le troisième trimestre de gestion des nouvelles autorités du pays. Le rapport renseigne, pour ce qui est du taux d’emploi, qu’il est ressorti à 39,6%. Il a baissé de 4,2% par rapport au quatrième trimestre de 2023 où il était estimé à 43,8%. Le taux de chômage, quant à lui, est estimé à 20,0% durant la période concernée. Ce qui correspond à une baisse de 2,3% par rapport au taux de 22,3% enregistré à la même période de l’année 2023.

Ce mouvement d’humeur des travailleurs licenciés a fait réagir. «Ce 1er mai, jour symbolique de la fête du travail, a tourné au cauchemar pour Abass Fall. Face à une foule en colère, composée de milliers de travailleurs, près de 30 000 personnes licenciées. L’ancien défenseur des causes sociales a été hué, conspué et publiquement humilié. Ces hommes et femmes, victimes des décisions du gouvernement qu’il soutient aujourd’hui, n’ont pas oublié. Eux qui avaient cru aux promesses de justice sociale et de rupture, se retrouvent aujourd’hui abandonnés, sans emploi, sans soutien, sans réponse», a écrit Bah Diakhaté sur sa page Facebook.

«Sur le cercueil, symbole de la mort socio-économique des travailleurs licenciés, sont inscrits les plus de trente mille travailleurs ayant perdu leur travail dans l’Administration sénégalaise depuis l’installation du nouveau régime Pastef le 02 avril 2024. Le Gouvernement va-t-il entendre ces voix et déchiffrer ces symboles ?», s’interroge Mamadou Sy Tounkara. Qui estime que «le Sénégal de 2025 n’a pas de problème politique mais bien un problème économique et financier».

De son côté, Mamadou Cissé estime que «le pouvoir confond stabilité avec silence imposé, et consensus avec soumission. Un pacte signé sous la menace perd toute légitimité. La paix sociale ne se construit ni par la peur ni par la force, mais par l’écoute, le respect et la liberté d’expression. Tant que ces fondements seront négligés, ce pacte restera une illusion, un simple artifice politique sans lendemain. La vraie stabilité naît d’un État de droit respectueux de tous ses citoyens».

Le régime de Pastef n’oubliera pas de sitôt ce 1er mai. Les travailleurs licenciés ont envoyé un message aux nouvelles autorités. Reste à savoir si elles sauront décrypter le message et éviter de plonger le pays dans une situation qui peut être évitée !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn