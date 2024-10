Fadilou Keïta et l’obsession Macky Sall : Une diversion politique ? (Par Adama DIOP)

Fadilou Keïta et l’obsession Macky Sall : Une diversion politique au détriment des véritables enjeux nationaux ?

Un article des Chroniques citoyennes d’Adama Diop, natif du village d’Agnam-Goly résidant au Canada

Les récentes déclarations de Fadilou Keïta, directeur de la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), selon lesquelles Macky Sall pourrait être jugé pour haute trahison, ont suscité une vague de réactions dans les cercles politiques et médiatiques. Toutefois, au-delà de l’agitation que ces propos ont provoquée, il est légitime de se poser une question cruciale : pourquoi cette fixation sur l’ancien président alors que tant de défis urgents menacent notre pays ? À l’heure où le Sénégal devrait tourner résolument son regard vers l’avenir, cette obsession politique sur Macky Sall semble détourner l’attention des véritables priorités nationales.

Macky Sall : Faut-il le rappeler au service ?

Ironiquement, à en croire la ferveur avec laquelle son nom continue d’occuper la scène politique, on pourrait se demander si, face aux défis de l’heure, le mieux serait tout simplement de rappeler Macky Sall au service actif. Après tout, si l’on ne parle que de lui, peut-être est-il celui qui détient les solutions aux problèmes actuels de notre pays ? Bien entendu, cette remarque est faite sur le ton de l’ironie, mais elle illustre bien l’absurdité d’une classe politique qui continue à se focaliser sur une figure du passé, au lieu de se concentrer sur l’avenir.

Le véritable danger ici, c’est que cette distraction pourrait laisser croire que l’ancien président reste l’alpha et l’oméga de la vie politique au Sénégal. Mais Macky Sall n’est pas un projet national ; il ne devrait pas être présentement la boussole qui détermine la trajectoire de nos discussions publiques. Le pays doit avancer, et non pas se perdre dans des querelles du passé. Que le jugement de Macky Sall relève de la haute trahison ou non, la question est secondaire par rapport aux besoins actuels des Sénégalais.

Un projet national ou une régression politique ?

Ce qui nous ramène à la question centrale : où va le Sénégal ? À quoi sert-il de focaliser toute l’énergie politique sur la gestion passée d’un leader si cela ne se traduit par aucune amélioration pour la population ? Le Sénégal, aujourd’hui, a besoin de leaders capables de proposer des solutions viables aux problèmes d’infrastructures dans le reste du pays, de pauvreté, de chômage des jeunes, d’agonie de notre monde rural et de protection de l’environnement. En tout cas, on peut dire que Dakar n’a pas été oublié sous Macky Sall, surtout en matière d’infrastructures. Il semblerait que la capitale ait été traitée comme un invité d’honneur à un banquet, tandis que le reste du pays attendait à la porte. Le peuple sénégalais ne veut pas assister à un règlement de comptes avec l’histoire ; il veut des réponses, des actions, et des résultats.

L’heure est venue de tourner la page

Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, Ousmane Sonko et d’autres leaders politiques avaient souvent recours à la critique du régime de Macky Sall pour rallier les mécontents. Cela faisait partie du jeu démocratique. Cependant, ces mêmes leaders sont aujourd’hui au pouvoir. Ils doivent comprendre que gouverner implique autre chose que de perpétuer un discours d’opposition. Gouverner, c’est agir, et c’est là que le bât blesse.

Le Sénégal traverse une période critique. Si ceux qui sont aux commandes continuent de se tourner vers le passé pour justifier leur inaction ou se chercher des boucs émissaires, le pays en pâtira. Au lieu de construire un discours basé sur ce que Macky Sall a fait ou n’a pas fait, l’urgence est de poser les bases d’un véritable projet de société inclusif et tourné vers l’avenir.

Le besoin d’un leadership visionnaire

La métaphore du conducteur de voiture est on ne peut plus parlante ici. Tout comme un conducteur doit garder les yeux sur la route pour éviter les accidents, un leader politique doit se concentrer sur les défis à venir plutôt que sur les erreurs du passé. Macky Sall n’est plus au volant ; il est temps pour ceux qui détiennent désormais le pouvoir de prouver leur capacité à diriger et à inspirer confiance.

Le Sénégal a besoin d’un leadership qui ne se contente pas de critiquer l’ancien régime, mais qui prend des mesures courageuses pour remédier aux problèmes systémiques. Cela inclut la réforme de l’éducation, le soutien à l’agriculture, l’emploi des jeunes et des femmes, la promotion de l’innovation technologique, et la gestion durable des ressources naturelles. C’est sur ces questions-là que les leaders actuels doivent être jugés, et non sur leur capacité à traîner leurs prédécesseurs devant les tribunaux.

Une diversion politique dangereuse

Il est important de comprendre que cette obsession de la part de Fadilou Keïta et de tous ceux qui partagent ses vues est une diversion. Une diversion qui éloigne l’opinion publique des véritables enjeux du Sénégal. En orientant le débat vers Macky Sall, ils détournent l’attention des citoyens des problèmes qui exigent une attention immédiate.

Et pendant que l’on parle de haute trahison, les Sénégalais continuent de faire face à des difficultés quotidiennes : le coût de la vie qui grimpe, le manque d’opportunités pour les jeunes, les inondations et l’agonie de notre monde rural. Ces questions ne peuvent être résolues par des discours sur le passé ; elles nécessitent des actions audacieuses et immédiates.

Où sont les initiatives pour l’emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté ?

Une des urgences au Sénégal, c’est la question de l’emploi des jeunes. Avec une population en pleine croissance et une jeunesse de plus en plus désabusée par le manque d’opportunités, il est impératif de créer des emplois et de soutenir l’entrepreneuriat. Pourtant, les réformes visant à relancer l’économie stagnent. Le secteur informel reste dominant, et les jeunes sont souvent contraints de se tourner vers l’émigration clandestine pour espérer un avenir meilleur. Combien de milliers de nos jeunes ont été engloutis par la mer en tentant de rejoindre l’Europe ? Plutôt que de se perdre dans des débats sur la haute trahison de Macky Sall, pourquoi les autorités actuelles ne mobilisent-elles pas les ressources nécessaires pour résoudre ces problèmes ?

Il en va de même pour la réduction de la pauvreté. Il est inacceptable que dans un pays aux ressources naturelles abondantes, des millions de personnes continuent de vivre sous le seuil de pauvreté. Les débats politiques devraient se concentrer sur la mise en œuvre de programmes sociaux efficaces, la promotion de l’égalité des chances, et l’amélioration de l’accès aux services de base tels que l’éducation, la santé, et l’eau potable.

Le développement durable : un enjeu crucial ignoré

Le Sénégal est également confronté à des défis environnementaux majeurs, notamment la déforestation, la désertification, et la gestion des ressources en eau. Les crises climatiques à venir menacent les moyens de subsistance de nombreuses communautés rurales, en particulier celles qui dépendent de l’agriculture. Cependant, les autorités semblent trop souvent ignorer ces questions fondamentales au profit de querelles politiciennes qui n’ont aucune incidence sur la qualité de vie des Sénégalais.

Dans un monde où la transition écologique est devenue une priorité pour de nombreux pays, le Sénégal ne peut se permettre de rester à la traîne. Le développement durable doit devenir une priorité nationale, avec des investissements dans les énergies renouvelables, la protection de l’environnement, et la gestion durable des terres. En cela, les leaders actuels doivent faire preuve de vision et de courage politique pour impulser les réformes nécessaires.

En conclusion : Focalisons-nous sur l’avenir

Il est temps pour nous de dépasser ce cycle de politisation stérile et de concentrer nos énergies sur un projet de développement national ambitieux. Macky Sall n’est plus un projet, et il est vain de faire de lui l’élément central du débat politique. Les leaders actuels doivent être jugés sur leur capacité à apporter des solutions concrètes aux défis auxquels le pays est confronté. L’heure n’est plus à la nostalgie ou aux polémiques. L’avenir du Sénégal se joue maintenant, dans les décisions prises aujourd’hui pour assurer un développement durable, réduire la pauvreté, et améliorer la vie des citoyens.

Cet article fait partie des Chroniques citoyennes d’Adama Diop, un espace de réflexion dédié à l’analyse des défis et des espoirs du Sénégal. En tant que citoyen engagé, j’invite mes lecteurs à un dialogue constructif sur l’avenir de notre pays, tout en proposant des pistes concrètes pour un Sénégal plus fort et plus équitable.

Adama DIOP

Natif du village d’Agnam-Goly résidant au Canada