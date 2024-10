Sonko et Diomaye gouvernent à l’image de Macky…la stratégie de la peur

Les sénégalaisont voté pour Bassirou Diomaye Faye, c’est parce qu’ils veulent une rupture systématique. Mais depuis que le président Diomaye et son premier ministre Sonko sont aux commandes, aucun acte majeur de rupture. On se croirait toujours sous le défunt régime de Macky Sall. Si les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) suivent cette voie, ils courent tout droit vers leur perte.

Bis repetita ! Les sénégalais pensaient en avoir fini avec les arrestations systématiques. Sous l’ancien régime, beaucoup ont payé cher leur engagement politique. Le Pastef est le parti qui a payé le plus lourd tribut. On parle de mille prisonniers dits «politiques» qui auraient passé des mois dans les geôles de Macky Sall. Des arrestations liées à leur appartenance au parti de Ousmane Sonko. Et des positions qu’ils prenaient pour défendre l’actuel premier ministre et ancien maire de Ziguinchor. Ces arrestations ont conduit à la chute du régime de Macky.

Arrivés au pouvoir avec 54% des suffrages, Bassirou Diomaye Faye et Sonko sont en train de suivre ce chemin qui n’est pas sans conséquence. Sur sa page Facebook, le journaliste Bachir Fofana a fait une comparaison entre les sept (7) premier mois de Macky Sall et ceux du nouveau régime. Et faut dire que les résultats ne sont pas en faveur de Sonko et Diomaye. Le journaliste a compté sept (7) «détenus politiques» sous ce nouveau régime, contre zéro arrestation pour leur prédécesseur à la même période. Ce qui en dit long sur l’état de droit.

Les derniers à passer sous la trappe sont le chroniqueur de la Sen Tv, Kader Dia et le journaliste Cheikh Yérim Seck. Ces derniers sont entre les mains de dame justice pour des propos qu’ils ont tenus. Le premier est accusé de diffusion de fausses nouvelles. Le second aussi est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Des délits d’opinion combattus par les acteurs de la société civile.

«L’ouverture d’une information judiciaire et le placement sous mandat de dépôt pour des infractions liées à la liberté d’expression a pour but de punir les accusés et de les réduire au silence…Nous avions dénoncé cette pratique sous Macky Sall. Elle doit cesser», avait réagi Seydi Gassama après l’arrestation du commissaire Keïta. Un ancien Commissaire envoyé en prison juste pour ses opinions.

Les membres de ce nouveau régime ont toujours dénoncé les délits d’opinion. Arrivés au pouvoir, ils semblent suivre la voie qu’ils ont jadis reniée. Dans l’opposition, des Patriotes ont fait pire. Le Président ne doit pas accepter que son règne soit sali par des arrestations pour museler des sénégalais. Si Diomaye est élu, c’est parce que les sénégalais ont voulu en finir avec ce feuilleton politico-judiciaire. Les revanchards n’ont pas de place dans ce nouveau régime qui veut marquer la rupture systématique.

Sur sa page Facebook, Me Souleymane Soumaré a fait un rappel important au Président et son premier ministre. «Les Sénégalais dans leur majorité ont voté pour un changement radical. Il ne devrait plus y avoir sous l’ère Sonko-Diomaye des arrestations pour des idées exprimées, fussent-elles fausses! Surtout venant de journalistes ou d’hommes politiques», a écrit l’avocat sur sa page Facebook. Une position claire et nette qui rejoint celle des droits de l’hommistes sur cette question.

Malheureusement au sein de Pastef, certaines personnes refusent d’enterrer le passé. Ces patriotes sont prêts à tout pour prendre leur revanche après les événements de 2021 à 2024. Des revanchards qui n’arrangent pas le Président Diomaye. Ce qui doit pousser le chef de l’Etat, le garant de la Constitution, à ne pas les écouter. Ils dirigent des millions de sénégalais et non quelques patriotes qui ne sont pas contents.

« A l’heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l’ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons », ainsi parlait Mamadou Badio Camara, lors de la prestation de serment du président Bassirou Diomaye. Ce message, le nouveau régime devrait en faire sa devise. L’actuel chef de l’État a été élu pour faire taire certaines pratiques. Après les assises de la justice, il est temps que les choses changent !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn