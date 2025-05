Vengeance à Mbour : Quatre (4) individus kidnappent et tabassent une personne

Le Tribunal de grande instance de Mbour (Petite Côte) a rendu son verdict dans une affaire mêlant escroquerie foncière, vengeance privée et faux rendez-vous amoureux. S. Fall, M. Diouf, K. Cissé et C. Cissé ont été condamnés à six (6) mois de prison avec sursis pour avoir enlevé et violemment agressé M. Ndiaye, qu’ils accusaient de leur avoir vendu un terrain sans titre valable.

Selon L’Observateur, tout commence en juin 2024, lorsqu’un terrain de 500 m² à Médinatoul Salam est cédé à K. Cissé pour 3,8 millions de F CFA. Mais lors de la tentative de régularisation, aucun document légal n’est retrouvé, et la parcelle s’avère ne pas appartenir au vendeur, M. Ndiaye, qui se volatilise avec l’argent.

Déterminé à récupérer les fonds, M. Diouf, intermédiaire dans la transaction, monte un guet-apens avec sa compagne S. Fall. Cette dernière contacte la cible via TikTok, sous une fausse identité, simulant une relation sentimentale et lui fixant rendez-vous dans un hôtel de Saly Portudal le 18 avril 2025.

À son arrivée, M. Ndiaye est roué de coups, ligoté, puis enfermé dans le coffre d’un véhicule par M. Diouf, K. et C. Cissé. Une patrouille de police alertée par du remue-ménage, a intercepté la voiture et a sauvé la victime, hospitalisée dans un état préoccupant. Le couple vengeur a été placé en détention.

D’après le journal, lors de l’audience, le procureur a requis trois (3) mois ferme. Le tribunal a condamné les quatre prévenus à six mois avec sursis et au paiement d’un million de F CFA à la victime au titre des dommages et intérêts.