Sonko veut tout «démackyller»… Ça coûte cher aux sénégalais

L’arrivée de Ousmane Sonko au pouvoir bouscule les habitudes. Personne ne pensait que le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) serait le 16ème premier ministre (PM) du Sénégal. Ayant réalisé la prouesse de faire élire Bassirou Diomaye Faye, comme disent ses partisans, le PM est en train d’effacer les traces de Macky Sall. Le chef du gouvernement veut faire de Macky un vestige du passé. Mais l’ancien maire de Ziguinchor semble ne pas bien s’y prendre. Et ses erreurs risquent d’avoir un impact sur le quotidien des sénégalais.

Lors du dernier face à face du gouvernement avec la presse, Ousmane Sonko et ses ministres ont peint un tableau sombre du régime de Macky Sall. Ils accusent le régime sortant de dérapages financiers, de mauvaise gouvernance, de «détournement des deniers publics», mais aussi de fausses déclarations de dette et du déficit public du pays aux partenaires internationaux. «Le régime précédent a dépensé 600 milliards qui ne devaient être utilisés qu’à partir du 1er janvier 2024, mais qu’il a dépensés avant notre arrivée», a déclaré le PM.

Le gouvernement d’Ousmane Sonko devra non seulement rectifier les erreurs du passé, mais aussi restaurer la confiance des citoyens et des partenaires financiers. Pour cela, le nouveau régime prendra des mesures fortes qui vont impacter le quotidien des sénégalais. Ce qui est sûr, beaucoup de subventions seront abandonnées par le nouveau régime. D’ailleurs, c’est l’une des recommandations du Fonds Monétaire International (FMI). L’institution avait indiqué au président Bassirou Diomaye Faye et ses hommes la voie à suivre.

Le FMI avait demandé au Sénégal de revoir les subventions à l’énergie. Cette charge budgétaire a coûté à notre pays près de 2000 milliards de francs Cfa ces trois dernières années, d’après Majdi Debbich, le nouveau représentant-résident du l’institution de Bretton Woods. En signalant que «ces subventions profitent davantage aux ménages les plus aisés», ce dernier avance que «leur réforme, en veillant à protéger les populations les plus vulnérables, permettrait d’améliorer la situation budgétaire sans freiner l’activité économique».

Une demande qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Le premier ministre avait, récemment, sorti une circulaire contre le gaspillage de l’énergie dans l’administration. C’est ainsi que des mesures ont été prises pour interdire les machines à café, les micro-ondes, les réfrigérateurs dans les bureaux. Mais avec la nouvelle sortie de Sonko, beaucoup d’économistes pensent que le gouvernement va aller plus loin dans cette logique de rationalisation. La subvention sur l’électricité pourrait sauter au grand dam des sénégalais.

En effet, si le nouveau régime allait jusqu’à cette extrémité, les sénégalais pourraient être confrontés à de nombreux problèmes. Non seulement les délestages vont reprendre comme en 2012. Mais aussi le prix de l’électricité risque de connaître une hausse. Ce qui aura comme conséquence directe la hausse de tous les produits dérivés de l’électricité. Une action du gouvernement qui fera plus de mal que de bien. En son temps, Wade avait dû faire face à une grosse crise de l’énergie. Crise qui a participé à sa chute.

Pour rectifier les erreurs de Macky Sall, le nouveau régime devra prendre des mesures drastiques. Et faut voir les décisions qui sont prises par le premier ministre pour s’en rendre compte. Comme au temps du Pharaon, les sénégalais s’acheminent vers une période des vaches maigres. Et si le gouvernement ne prend pas le taureau par les cornes, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur le quotidien des populations. Ousmane Sonko et ses ministres doivent, d’abord, mettre en place des mesures pour que les couches vulnérables puissent supporter cette période.

Quoi qu’il en soit, le Parti de l’indépendance et du travail (PIT) a sonné l’alerte. Le parti de gauche prédit sur «un grave danger» qui menace les agents de la Fonction publique et les retraités. Si l’on en croit Samba Sy, secrétaire général et ses camarades, le gouvernement envisagerait de baisser les salaires des premiers et les pensions des seconds. Alors, les sénégalais sont avertis. Et le gouvernement de Sonko doit trouver les bonnes solutions pour ne pas ramener les sénégalais aux périodes d’ajustements structurels.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn