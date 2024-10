Législatives 2024 : Sonko et Barth favoris…Macky, Amadou Ba, Karim Wade dans des problèmes

Les législatives anticipées viennent de prendre un tournant à l’énoncé des têtes de listes nationales des différentes coalitions déposées à la commission chargé de la réception matérielle de l’intégralité des dossiers de candidatures logée au ministère de l’Intérieur. Les noms de Ousmane Sonko et de Barthélémy Dias pressentis tête de listes des coalitions PASTEF (au pouvoir) et SAMM SA KADDU se dégagent des autres coalitions plongées dans des conflits internes. Sonko et Barth, alliés aux législatives de 2022, vont se livrer la « bataille des jeunes » au détriment des coalitions qui affichent des visages de dinosaures politiques…

Les coalitions et leurs têtes de liste nationale aux Législatives sont connues. Quatre (4) grandes coalitions se détachent. La coalition au pouvoir qui conserve son nom original, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la Fraternité (PASTEF) a désigné comme tête de liste, son président, Ousmane Sonko. La coalition SAMM SA KADDU a désigné le maire de Dakar, Barthélémy Dias comme tête de liste. La coalition JAMM AK NJARIÑ a choisi l’ancien Pm, Amadou Ba. Et la coalition TAKKU WALLU SENEGAL qui est le regroupement de la grande famille libérale avec des ténors comme Macky Sall, Idrissa Seck et Karim Wade…

Ces quatre (4) grandes coalitions se détachent des 45 listes déposées au ministère de l’Intérieur de par leur poids électoral et de l’importance des différents partis qui les composent. Des partis de ces coalitions sont ou ont été au pouvoir et certains dirigent encore des grandes villes comme Dakar, Saint-Louis…La bataille pour le contrôle de l’Assemblée nationale sera rude. Mais de ces quatre (4) grandes coalitions, deux se détachent nettement comme étant les favorites des Législatives. Les deux autres coalitions restantes sont minées par des guerres internes et en proie à des démissions. Xibaaru vous présente ces 4 coalitions et leurs chances…

PASTEF

C’est le parti au pouvoir qui vient de faire élire le nouveau président au 1er tour avec 54%. Et c’est le slogan « Sonko moy Diomaye-Diomaye moy Sonko » qui a fait élire Bassirou Diomaye Faye. C’est ce même Sonko qui est désigné tête de liste de la coalition au pouvoir. Charismatique et idole des jeunes, Ousmane Sonko peut à lui seul gagner une élection. Il est le nouveau premier ministre et il va sans doute se donner les moyens de gagner ces Législatives. Sa coalition va avec l’objectif d’avoir une majorité absolue au parlement. Et c’est possible car Ousmane Sonko bénéficie toujours de la confiance des jeunes.

SAMM SA KADDU

C’est une coalition formée de jeunes coachés par des expérimentés comme khalifa Sall de Taxawu Sénégal et Serigne Moustapha Sy du PUR (Parti de l’Unité et du Rassemblement). Dans cette coalition, on retrouve des jeunes comme Barthélémy Dias (maire de Dakar), Bougane Gueye (Gueum sa Bopp), Anta Babacar Ngom, leader de l’Alliance pour la relève citoyenne (ARC), Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP), Pape Djibril Fall, « Les Serviteurs » et Thierno Bocoum, président du mouvement « Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (Agir).

Cette coalition a misé sur la jeunesse pour les Législatives. L’électorat fixe du PUR, la montée en puissance de Barthélémy Dias, de Bougane Gueye, de Pape Djibril Fall et de Anta Babacar Ngom, peuvent faire la différence. Cette coalition est assurée d’avoir un groupe parlementaire. Ces jeunes ont grignoté dans l’électorat du Pastef. Les jeunes mécontents du Projet de Sonko et des promesses non tenues sont allés voir du côté de ces jeunes leaders politiques qui sont de la même génération. Le département de Dakar sera aux couleurs de SAMM SA KADDU.

JAMM AK NJARIÑ

Cette coalition a choisi Amadou Ba comme tête de liste pour les Législatives. L’ancien Premier ministre et candidat malheureux de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à la présidentielle avec 35,79%, est accompagné par plusieurs responsables de Benno Bokk Yaakaar dont le Parti Socialiste (PS) et l’Alliance des Forces de Progrès (AFP). Plusieurs anciens responsables de l’Alliance pour la République (APR) ont rejoint la nouvelle coalition formée par Amadou Ba. On retrouve les Cheikh Omar Anne, Aliou Sall, Ndeye Saly Dieng Diop, Zahra Iyane Thiam.

Dans cette coalition qui ressemble à un BBY-Bis, des problèmes de positionnement lors des investitures ont créé des fissures. Plusieurs démissions des rangs de l’AFP sont notées. Dr Malick Diop, Zator Mbaye et le Pr Oumar Niass ont claqué la porte de la coalition et cela peut leur coûter des voix à Dakar. Mais le problème majeur de cette coalition est la composition des listes départementales. Comment cette coalition fera-t-elle pour imposer des responsables de l’APR ou de BBY battus lors de la présidentielle ? Ensuite plusieurs responsables pourront être rattrapés par la reddition des comptes et rendre leur liste aux Législatives, forclose.

Un autre problème qui risque d’emporter cette coalition est la communication. Amadou Ba, présenté comme le chef de l’opposition après la dernière présidentielle, ne communique pas assez pour occuper les médias. Il présente sa nouvelle responsabilité sans s’opposer. Les sorties des Bougane et Thierno Bocoum ont éclipsé l’image d’Amadou Ba dans les médias. Dans la presse, on présente le combat entre PASTEF de Sonko et SAMM SA KADDU de Barthélémy Dias. La coalition de Amadou Ba est reléguée au 3ème plan dans ces Législatives. Et pis, le lancement de sa coalition n’a fait que la UNE de 5 quotidiens sur 47. Cette coalition est créditée de 10 à 11 députés.

TAKKU WALLU SENEGAL

Cette coalition aux Législatives regroupe les partis, APR de Macky Sall, PDS d’Abdoulaye Wade, Rewmi d’Idrissa Seck, Bokk Gis Gis de Pape Diop et plus de 30 partis libéraux, démocrates et mouvements socio-démocrates. C’est le rassemblement de la grande famille libérale. Cette coalition qui est composée de personnes expérimentées qui ont eu à gérer des responsabilités dans ce pays est une alliance d’ennemis d’hier tous issus des flancs du PDS. C’est Macky Sall, Karim Wade et Idrissa Seck dans le même sac. Des visages connus qui ne passent plus.

Cette coalition aura du mal à avoir 10 députés aux Législatives. L’APR de Macky est vomi depuis la présidentielle et la fuite en avant de son leader. Le candidat du PDS, Karim Wade est absent du Sénégal depuis 8 logues années. Et Idrissa seck est le politicien « mal aimé » des Sénégalais. L’APR de Macky est presque vidé par Amadou Ba. Le PDS de Karim Wade vit une crise interne avec les exclusions de plusieurs responsables dont Doudou Wade, Tafsir Thioye, Pape Saer Gueye, Hawa Abdul Ba qui ne sont plus militants du Parti Démocratique Sénégalais et la démission de Woré Sarr. Avec ces crises, cette coalition n’aura pas un groupe parlementaire…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn