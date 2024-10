Amadou Ba réinvente l’opposition…Une stratégie hors du commun

Nul n’a besoin de faire les sciences politiques de Dakar ou de Paris pour savoir ce qu’est une opposition. On se met en opposition face à quelqu’un ou à quelque chose. Et l’opposition politique au Sénégal est légendaire. Le Damel du Cayor et le Bourba du Djoloff se sont farouchement opposés aux colons. Et Abdoulaye Wade est entré dans l’histoire de l’opposition africaine avec 26 années de prises de position contre Senghor et Diouf avant de devenir président. Mais après Wade, le Sénégal a connu une nouvelle vague d’opposants, chacun avec sa stratégie. Et parmi eux, un opposant sort du lot avec une stratégie hors du commun…

Les opposants, le Sénégal en connait. Et d’ailleurs le pays est réputé pour avoir produit des opposants devenus des symboles et des repères en Afrique. Abdoulaye Wade, l’opposant chauve, un des plus diplômés d’Afrique, est devenu président de la République après 26 ans d’opposition. Il y a aussi Cheikh Anta Diop, l’opposant chercheur qui a su allier politique et invention. Et tout récemment, le Sénégal a montré au monde, Ousmane Sonko qui continue de faire des émules dans les quatre coins du continent Africain. Sa méthode d’opposition radicale n’a laissé aucun choix au régime de Macky Sall…Sonko est devenu le modèle de la nouvelle jeunesse africaine rebelle et ambitieuse.

Ousmane Sonko au pouvoir, une opposition se forme autour du candidat arrivé second à la présidentielle. Amadou Ba devient le nouveau chef de l’opposition. L’homme connait bien le milieu politique. Il a milité au Parti socialiste (PS) avant de rejoindre les rangs de l’Alliance Pour la République (APR) de l’ancien Président de la République Macky Sall. Il devient successivement ministre de l’économie et des Finances, ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, premier ministre et candidat du parti au pouvoir à l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Ce parcours fait de lui un des hommes politiques les plus expérimentés du Sénégal. Il connait l’état et les partis politiques.

L’opposition pour Amadou Ba commence le jour de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle. Mais l’homme qualifié de « poli » et « respectueux » veut laisser un temps de grâce aux nouveaux dirigeants du Sénégal. Il reste pendant 100 jours dans le silence total. Aucune critique à l’encontre du pouvoir pendant les 4 premiers mois. Fini le temps de grâce, l’homme s’atèle autour de sa « nouvelle responsabilité » d’opposant. Il réunit autour de sa personne des politiciens chevronnés, des journalistes expérimentés, des griots aux langues fourchues et des influenceurs teigneux. Toute la panoplie requise pour faire une opposition de poigne.

Lorsque l’actuel Premier ministre refuse de faire sa Déclaration de politique Générale (DPG), l’opposant Amadou Ba fait un communiqué pour évoquer l’article 55 de notre Constitution qui « impose au Premier Ministre de présenter sa DPG devant l’Assemblée nationale ». Et de lui rappeler qu’il « est impératif de perpétuer cette tradition républicaine, gage de transparence et de responsabilité gouvernementale ». Amadou Ba apporte sa contribution mais ne s’oppose pas. Il n’attaque pas, il rappelle la chartre fondamentale. Et quand le président de la république fait un « wax waxeet » sur la DPG et dissout l’Assemblée nationale, Amadou Ba ne fait aucun communiqué. Il ne commente pas.

Il adopte la stratégie du silence. Amadou Ba est ensuite accusé lors d’un point de presse par l’actuel premier ministre comme étant l’un des « falsificateur » et « manipulateur » des chiffres de la dette. Là encore, Amadou Ba reste sagement dans la tour du silence. Aucun bruit sur sa nouvelle responsabilité. Et quand les syndicats accusent le premier ministre d’envisager la réduction de la masse salariale, l’opposant Amadou Ba ne prend pas la balle au rebond. Il observe toujours le silence.

Est-ce une nouvelle stratégie d’opposition ou est-ce le véritable sens de la Nouvelle Responsabilité ? Si sa nouvelle responsabilité c’est de s’opposer dans le silence sans vraiment s’opposer, alors les Sénégalais devront se chercher d’autres nouvelles responsabilités pour s’opposer au pouvoir. Amadou Ba a réinventé l’opposition en adoptant la stratégie du silence. Les prises de position spontanées ne sont pas dans son lexique d’opposant. Il est trop respectueux pour attaquer. Il compte sur le respect et le silence pour arriver au pouvoir. Sacré Amadou Ba !

Mame Penda Sow pour xibaaru.com