384 millions pour 12 entreprises de presse : L’ADEPME lance la restructuration financière des médias

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a officiellement lancé, ce samedi 3 mai 2025 à Dakar, son programme d’appui à la restructuration des entreprises de presse, visant à renforcer leur viabilité et compétitivité dans un secteur en pleine mutation.

Douze entreprises privées, dont Leral, PresseAfrik, SenTv, OuestTv, Lamp Fall, Africa7, Emediainvest, Sud Communication, GMS et d’autres acteurs clés, ont été sélectionnées pour cette phase pilote et ont obtenu une subvention totalisant 384 millions de francs CFA, financée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

« Il ne s’agit pas seulement de sauver ces entreprises, mais de les guider vers un modèle économique durable, indépendant et adapté à la transition numérique », a déclaré Marie Rose Faye, directrice générale de l’ADEPME. Ce programme répond aux défis majeurs du secteur : chute des recettes publicitaires, hausse des coûts de production et accélération de la transformation numérique.

Inscrit dans la vision stratégique Sénégal 2050, le projet bénéficie du soutien de partenaires comme la Banque mondiale, l’Union européenne et l’Abbas, soulignant le rôle de la presse comme pilier démocratique et culturel.

Le directeur de la Communication, Habibou Dia, a salué l’initiative : « L’État doit réguler, mais aussi accompagner. Ce programme, avec cette subvention de 384 millions FCFA, marque une étape vers une presse professionnelle, indépendante et viable. »

Avec ces 12 entreprises, l’ADEPME pose les bases d’une nouvelle ère pour les médias sénégalais, appelés à se réinventer dans un paysage médiatique en pleine évolution.

Source : Seneweb