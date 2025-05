APR : Diéguy Diop suspend ses activités politiques

L’Alliance pour la République (APR) vient de perdre une de ses ferventes militantes avec la démission de Diéguy Diop. L’ancienne directrice de la Promotion de l’économie sociale et solidaire a annoncé son départ du parti fondé en 2008 par l’ancien président Macky Sall. Par ailleurs, l’ex-responsable de l’APR a déclaré suspendre toutes ses activités politiques.

« Alhamdoulilah Alhamdoulilah Alhamdoulilah alakouli khal. Après moult réflexions, j’ai décidé de démissionner de l’APR, du Front, et d’abandonner la politique. Je vous adore tellement, le Sénégal est ma vie, mais dans ce contexte, je ne peux plus évoluer. C’est avec regret que je vous annonce que toutes mes activités politiques sont gelées. Je continuerai d’adorer Son Excellence Macky Sall jusqu’à la fin de ma vie ; il demeure mon mentor, mon leader ad vitam aeternam. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, merci, merci encore et encore. », a écrit Diéguy Diop sur sa page Facebook