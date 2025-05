1er Mai THIANT MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL : Sens et Portée de cette Journée de grâces

1er Mai THIANT MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL : Sens et Portée de cette Journée de grâce

Cette journée de grâces magnifie et offre un exemple de la vie et l’œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Baboul Mouridina-RTA. Cette philosophie du service est aussi une façon de porter toujours plus haut le flambeau de la parole divine «WA KALLIMATOUL LAHI HIYYAL OULYA». Cette parole est «LA ILAHA ILA ALLAH», base et justification première et ultime des missions successives de tous les Prophètes et envoyés de Dieu. Paix et Salut sur eux. Il en est ainsi et c’est ce qu’illustrent la vie et l’œuvre de Mame Cheikh Ibrahima Fall car : «LA ILAHA ILA ALLAH» est le cri de ralliement.

C’est dans cette percée ésotérique que Serigne Cheikh Khadim Fall a inscrit cette journée du 1er Mai 2025 pour la 23ème édition encore peindre la pesanteur de notre grand-père Lamp Fall. Suite à ce qui précède, revenir sur la grandeur de Mame Cheikh Ibrahima Fall nécessite un retour sur l’acte sublime d’allégeance de cet homme auprès de Khadimou Rassoul.

Teneur du Diébelou de MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL :

Convenons-en, à l’instar des érudits lecteurs du Saint Coran que ce verset 38 de la sourate 2 est surtout la ligne droite d’orientation que Dieu Unique a traça pour l’humanité issue d’Adam et Eve. Cette fameuse prescription divine est une invite adressée à la progéniture d’Adam et Eve après leur séjour éphémère sur terre. Les questions et réponses auxquelles s’adresse cette injonction divine s’adossent sur deux pivots mystiques :

«Toutes les fois que Je vous enverrai un guide venant de Moi» ;

C’est l’inspiration et l’orientation vers un guide envoyé par Dieu.

«Ceux qui [le] suivront ce guide» ;

Acceptation sans commune mesure de suivre le Ndigguel de tel guide éclairé. «Ceux-là, n’auront rien à craindre et ne seront point affligés».

La ferme volonté soutenue par l’espoir de recueillir la promesse de Dieu. Dès lors l’humanité avait trouvé un repère orthonormé tracé par Dieu le Donneur d’ordre sur toute chose. Cette orientation est pour la satisfaction en entier des besoins de tout ordre dans les deux mondes. Tout dans une ambiance de quiétude de l’esprit, dans la paix.

C’est dans la réflexion et l’introspection sur le poids et la mesure de ces extraits du Saint Coran que l’on peut peser l’acte de diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall auprès de Serigne Touba Mbacké, le sauveur de l’humanité.

Dimension du Diébelou de MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL :

Dans la communauté mouride fondée par l’illustre saint Cheikh Ahmadou Bamba, le DIEBELOU est le plus grand acte significatif qui confère le grade de talibé. «Je n’ai point fondé une confrérie (TARÎQA), j’ai plutôt trouvé la voie qu’avait scrupuleusement suivie le Prophète «psl» et ses compagnons entièrement flétrie. Je l’ai défrichée le plus proprement, je l’ai également rénovée dans toute son originalité et lancé l’appel suivant : «Tout pèlerin qui désire partir peut venir voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d’allégeance et/ou diébelou» dixit Cheikh Ahmadou Bamba. Tel discours se réfère au Saint Coran Sourate 16 AN-NAHL (LES ABEILLES) Verset 125 «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés». Le DIEBELOU est la réponse à cet appel populaire et inclusive. C’est surtout la droiture qu’offre la voie rectiligne pavée de sureté, pour tout musulman qui aspire vers Dieu Puissant et Sage. Mame Cheikh Ibra Fall l’a empruntée sans détour en s’y engageant corps et âme. Baboul Mouride a confirmé sans équivoque son grade de talibé mouride, en prononçant la bonne parole et geste qui sied, à l’attention religieuse de Serigne Touba.

Portée du Diébelou de MAME CHEIKH IBRAHIMA FALL :

Ainsi raconta Mame Cheikh Ibra Fall au sujet de son diébelou auprès de Khadim Rassoul : «C’est Dieu dont je suis l’esclave et à qui j’appartiens corps et âme et en lui je suis soumis qui m’a dit que toi Cheikh Ibra, tu appartiens à Serigne Touba, tu vas à sa recherche et soumets toi en Lui». Ainsi Mame Cheikh Ibra Fall traduit la recommandation du verset dont nous avons fait une illustration démontrant son sublime Diébelou. Le sublime et non sublimé du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall est toujours dans les lèvres des talibés mourides. Bien évidement, il faut reconnaitre la dimension mystique et singulière. Il a tout bravé sur ce chemin spirituel. Il est totalement un soufi particulier.

