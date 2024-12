Diomaye-Karim…une audience polémique aux multiples enjeux

Bassirou Diomaye Faye ne chôme pas ! Le président de la République continue ses déplacements à l’étranger. Il est actuellement au Qatar à l’invitation de Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ce déplacement a permis au locataire du Palais de la République de rencontrer un exilé sénégalais. Karim Meissa Wade a été reçu en audience par le successeur de Macky Sall. Mais cette rencontre fait polémique sur les réseaux sociaux. Beaucoup de membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne cautionnent pas cette rencontre.

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience à Karim Wade en marge de sa visite officielle au Qatar. Les deux hommes ont mené des échanges qualifiés de constructifs, portant sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Les sénégalais revoient ainsi Karim, qui avait disparu des radars depuis sa sortie polémique du 1er janvier 2024. Wade-fils rencontre ainsi l’homme qu’il a soutenu à la présidentielle avant de lui tourner le dos aux élections législatives. Mais cette audience a soulevé un gros problème chez les patriotes.

Certains partisans de Ousmane Sonko n’ont pas manqué de dénoncer cette initiative. Beaucoup n’oublient pas que le parti dirigé par Karim s’est dressé contre le Pastef aux élections législatives. D’autres n’ont pas manqué de rappeler le passé judiciaire de Karim Wade. Ce dernier a été déclaré coupable et condamné à une peine de 6 ans ferme, plus une amende de 138 milliards de FCFA. Incarcéré en 2013, il sera gracié et exilé par Macky Sall en 2016. Mais il est condamné à payer l’amende. Depuis lors, il n’a pas remis les pieds au Sénégal. Même quand il déclarait ses candidatures, c’était depuis son salon.

Recevoir une personne qui doit 138 milliards au Sénégal, est contraire au «JUB JUBAAL JUBANTI », selon les patriotes. D’autres voient également cette rencontre comme une erreur stratégique. « Vous venez de commettre une catastrophe, M. le président », a écrit un internaute sur la toile. Car pour les partisans de Ousmane Sonko, Karim ne peut rien apporter au pouvoir sur le plan politique. Et les pastéfiens n’ont pas tort. La preuve, Wade-fils n’a même pas été capable de défendre ses candidatures aux dernières élections. Pire, il est vu comme la principale cause de la mort du PDS (Parti Démocratique Sénégalais).

Pour d’autres c’est la démarche du président Bassirou Diomaye Faye qui cause problème. Certains ne comprennent pas que le chef de l’Etat reçoive Karim laissant les membres de Pastef de côté. « Qui s’occupe des audiences du président sur place ? Les cadres du Pastef qui résident et travaillent à Doha sont dans tous leurs états. Leur demande d’audience recalée, alors qu’ils sont dans les plus grandes entités qataries…Le président a reçu Karim Meissa Wade et Abdou Diallo, le footballeur. Normal. Cependant, qui programme et pourquoi refuser l’audience des cadres qui peuvent nous valoir énormément de satisfecits par rapport à nos relations d’affaires avec le Qatar ? », s’interroge Pa Assane Seck.

Aussi polémiste que puisse être cette rencontre, les patriotes ne doivent pas oublier que Diomaye est le président de tous les sénégalais. Par conséquent, il peut recevoir le citoyen sénégalais Karim Wade. Et cela n’aurait aucune incidence sur la politique. Car, Wade-fils est un boulet politique qu’aucun gouvernement ne va trainer. A moins qu’il y ait une entente que les sénégalais ignorent entre les tenants du pouvoir et le prince exilé, Wade-fils n’est pas un danger qui menace le Pastef.

Au-delà de la politique, Diomaye pourrait avoir besoin de Karim Wade. Le nouveau régime cherche désespérément de quoi financer leur PROJET. Et l’ancien ministre du ciel et de la terre a noué de solides alliances au Qatar. Grâce à lui, le chef de l’Etat devrait pouvoir décanter certaines situations dans cette partie du Golfe. Exilé depuis 2016, Karim a de solides alliances dans ce pays arabe. Mais est ce qu’il le fera après l’épisode des élections législatives ? Et qu’aura-t-il comme garantie auprès du président de la République et de son premier ministre ?

En tout cas, les sénégalais saluent l’esprit unificateur de Diomaye. N’en déplaise à Pastef, le Sénégal appartient à tous les sénégalais. Ce n’est pas la propriété exclusive d’un homme et de son parti. Espérons juste que le président Bassirou Diomaye Faye ramène dans ses bagages l’exilé…de Doha !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn