Assane Bocar Niane : « Imam Ndao est parti mais la mission demeure »

IMAM ALIOUNE BADARA NDAO EST PARTI MAIS LA MISSION DEMEURE

« Ma conscience m’a libéré, car je n’ai fait aucun mal. (…) je ne me sens pas en prison et je ne la crains pas non plus. Ce qui me préoccupe, c’est mon « daara » et je demande aux gens de s’en occuper pour que les enseignements se poursuivent »

Telle était la parole de l’Imam Alioune Badara NDAO après son arrestation par la gendarmerie. Voilà un imam qui se reconnaissait à travers son savoir. On ne connaîtrait pas au Sénégal, un musulman qui mériterait autant de respect et d’honneur. C’était une personnalité reconnaissable par la sincérité dans la parole et la noblesse dans l’acte. C’était un patriote exemplaire qui avait choisi la sounna du Prophète, paix et salut sur lui, comme orientation. On ne lui connaissait pas d’égaux dans l’art de vaincre par la parole.

En effet, c’était une personne affable, une douceur sans pareille. Sa cohérence dans la structuration du discours et sa pertinence dans les argumentaires imposaient le respect à quiconque. Il était un non-violent aussi bien dans ses propos que dans ses moindres actions.

Par la persuasion et la maîtrise réelle des sciences islamiques, on ne pourra dénombrer les gens qu’il a sauvés de l’ignorance ; à qui, il a ouvert les yeux pour les mener vers une foi authentique, une soumission correcte et un perfectionnement pur. Pour des témoignages de ce genre, on en trouvera, ici, à Kaolack, ailleurs dans les autres régions du Sénégal et même dans le reste du monde. Il était un réel régulateur social, un technicien par la pertinence de ses analyses.

De surcroît, Imam Alioune Badara NDAO était un ascète qui s’était toujours préparé à affronter les misères de ce bas monde. Ceux qui le connaissaient bien, vous diront qu’il vivait virtuellement en prison librement avant d’être privé réellement et injustement de liberté. C’est à dire qu’il a presque toujours vécu dans une restriction volontaire. Une personne disait à son sujet, au lendemain de son arrestation, en guise de témoignage : « si on me demandait de passer une seule nuit dans son lit, j’en serais incapable. » Ce qui traduisait la haute modestie de cet imam.

En réalité, c’est l’islam qui est attaqué de partout et les musulmans persécutés sans raison. Par conséquent, nous devons savoir que cette vie restera toujours une épreuve pour tous ceux qui aspirent à se rapprocher de leur Seigneur, exalté soit-Il. Donc patience et constance dans la foi pour tout musulman qui subira des tortures morales ou physiques de la part des ennemis d’Allah. Sachons que quelles que soient leurs rancunes, ils ne réussiront jamais à éteindre la flamme de l’islam. Allah, exalté soit-Il, ne dit-il pas qu’« Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d’Allah, alors qu’Allah ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu’en aient les mécréants. C’est Lui qui a envoyé Son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu’elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu’en aient les associateurs » (Sourate At-Tawba, versets 32 et 33).

Le prophète d’Allah, paix et salut sur lui, et ses compagnons, qu’Allah les agrée, ont enduré pire que tout ce que nous pouvons subir aujourd’hui. Rappelons-nous, quand ses compagnons sévèrement torturés à la Mecque, se plaignirent auprès de lui ; et ce dernier, pour les soulager, leur raconta cette histoire triste et qui fait pleurer, cet exemple vivant et qui fait vivre : il leur parla de leurs prédécesseurs qui, malgré l’atrocité des épreuves auxquelles ils étaient soumis, réussissaient toujours à conserver leur foi. Il dit à ses compagnons meurtris : « Auparavant, on prenait un homme, on creusait une fosse et on le mettait dedans. Puis au moyen d’une scie placée sur sa tête, on le coupait en deux. Avec des peignes en fer, on lui arrachait la chair et même les os. Tout cela ne lui faisait pas renier sa foi ».

De telles persécutions sont toujours à jour dans la vie du croyant ; et quiconque pratique réellement l’islam les rencontra car c’est la règle. Donc cette vie n’est nullement le paradis mais elle est la patience et l’amertume qui y conduisent. Le prophète, paix et salut sur lui, dit : « Ce monde est la prison du Croyant et le Paradis du mécréant ». Donc préparons-nous à la persévérance, face aux épreuves de cette vie présente et éphémère.

Le grand savant Soufiyan thawri, pour nous montrer le caractère inhérent de la patience dans le comportement de tout musulman, nous dit : « N’est pas érudit celui qui ne considère pas l’épreuve comme un bienfait, et le repos comme une calamité. »

En définitive, nous T’exaltons, Ô Allah, de pardonner notre frère Imam Alioune Badara NDAO. Fais-lui miséricorde. Elargis et illumine sa tombe. Sois son remplaçant auprès des siens. Place-le à un rang élevé, parmi ceux qui ont été bien guidés. Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur le meilleur des créatures.

Assane Bocar NIANE

Nord Foire, Dakar