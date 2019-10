Assassinat de Abdoulaye néné Cissé ; HSF de tout Cœur avec ABC

C’est avec beaucoup de tristesse et de peine que nous venons d’apprendre l’assassinat cruel de votre fils Abdoulaye Néné Cissé aux Etats Unis.

Horizon sans Frontières condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et vous présente ses condoléances les plus attristées.

Ce deuil qui nous frappe aujourd’hui, nous permet de vous dire combien nous sommes proche de vous.

Devant ce douloureux coup du sort, nous sommes à la fois tristes, décontenancés et pétrifiés.

Permettez-nous de partager avec les familles (Cissé et Ndaw) ces moments douloureux en vous réitérant notre attachement à vous et la personne que vous venez de perdre.

Boubacar Seule, HSF SENEGAL