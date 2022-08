Assemblée…L’avis tranchée de Bougane Guèye sur le choix de Pape Diop et PDF

La page des élections législatives est complètement tournée. Mais deux candidats ont morflé durant cette période. Une partie de l’opposition a réussi à faire de Pape Diop et Pape Djibril Fall (PDF) des traitres de la nation. Au lendemain de la proclamation des résultats, le patron de Bokk Gis Gis a rejoint le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Et le journaliste a gardé sa neutralité. Depuis lors, ils sont sous le feu des critiques. Dans un entretien avec L’Observateur, Bougane Guèye Dany est revenu sur le choix fait par ces deux hommes.

« Je reconnais à chacun la liberté de choisir son camp. Je reconnais que la politique au Sénégal est compliquée parce que les choix sont souvent guidés par des raisons saugrenues et c’est pourquoi le choix de Pape Diop ne me surprend pas. Pis, voir et savoir Pape Diop avec Benno ne m’affecte nullement. Un homme qui couvre ses arrières ou voit son avenir dans le rétroviseur ne peut que choisir Benno. Pape Diop fait partie du passé alors il est normal qu’il choisisse ceux qui incarnent le passé. Je ne dirais jamais du mal de lui, je le connais bien, mais un régime finissant pactise toujours avec des carriéristes, des hommes au bout du rouleau. Il faut s’attendre à tous les impossibles avec les politiciens professionnels abreuvés à une sauce pourrie dont les sénégalais ne veulent plus », a déclaré Bougane.

Interpellé sur le cas de Pape Djibril Fall, le leader de Gueum Sa Bopp de rajouter : « Il a le droit de ne pas s’aligner. On l’accuse d’être un Macky-fils pendant que l’autre bord ne fait rien pour entretenir des rapports corrects avec lui alors il est logique qu’il ne choisisse ni l’un ni l’autre. Être avec l’un ou l’autre ne fait pas d’un homme politique une personne bonne ou mauvaise. Le jour où vous découvrirez les coulisses de l’arène politique, vous comprendrez que tout ce qui brille n’est pas de l’or. »