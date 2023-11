Assemblée : Le budget du ministère de l’Environnement arrêté à plus de 48 milliards

Les députés de l’Assemblée nationale se sont réunis ce lundi 20 novembre 2023 pour le vote du budget du ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ainsi, les crédits alloués à ce ministère s’élève à 48.699.848 381 de francs CFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement pour l’exercice 2024.

Concernant les crédits alloués à la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres pour l’exercice 2024, le budget est arrêté à 30. 889. 302. 291 francs CFA en autorisation d’engagement et en crédits de paiement. Pour la conservation de la biodiversité et gestion des Aires protégées, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 6. 637.964 545 francs CFA en autorisation d’engagement et en crédits de paiement.

S’agissant de la lutte contre les pollutions, nuisances et effets néfastes des changements climatiques, les crédits alloués à ce programme pour l’exercice 2024 s’élèvent à 7. 856. 058. 642 de nos francs.