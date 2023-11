Candidature de Bassirou Diomaye Faye : Les assurances de Me Ousseynou Gaye

Ousmane Sonko n’est plus candidat à l’élection présidentielle du 25 février prochain. Conscient des enjeux de l’heure, le leader de l’ex Pastef reconnait qu’il n’a plus de chance d’être sur la ligne de départ lors la course pour le fauteuil présidentiel. Désormais, c’est Bassirou Diomaye Faye qui va porter les couleurs des «patriotes». N’est-il pas une candidature risquée ? Cette question a tout son sens d’autant plus que, tout comme Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye est entre les liens de la détention. «Non, il n’y a aucun risque», répond Me Ousseynou Gaye, avocat au barreau de Dakar.

La robe noire est convaincue «qu’il n’y a aucun moyen qui peut empêcher cette candidature en si peu de temps. Même si son dossier est appelé à la barre, les voies de recours ne seront pas épuisées avant l’élection présidentielle. Une décision définitive ne peut pas intervenir avant l’élection présidentielle». En d’autres termes, explique-t-il sur Dakarmatin, «il ne peut pas y avoir une condamnation définitive pouvant porter atteinte à cette candidature»