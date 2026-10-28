« Assez d’insinuation et de “taaf yeungeul” ! » (Par Pape Modou Cissé) 

Nous avons aujourd’hui un Premier ministre dont les beaux discours semblent avoir montré leurs limites depuis sa déclaration de politique générale. À force d’insinuations, de sous-entendus et de pirouettes verbales, il finit par transformer ses prises de parole en scènes dignes de Kouthia show.

Au lieu de multiplier les insinuations et les sous-entendus, il doit aller droit au but, nommer les faits, apporter des preuves et répondre clairement aux préoccupations des Sénégalais.

L’honnêteté intellectuelle exige de la clarté, de la cohérence et le courage d’assumer ses responsabilités. Le Sénégal n’a pas besoin d’un beau parleur mais d’un discours de vérité et d’actes à la hauteur des engagements pris.

Gouverner, ce n’est pas séduire par les mots, c’est convaincre par les actes.

Pape Modou Cissé

Juriste

Membre du Cercle des cadres du parti République des Valeurs