Rappel À Dieu De Khalifa Camara : Le Sénégal Perd Un Mécène D’une Rare Générositété (Par Mbaye Diouf) 

Khalifa Camara fut une grande figure du mécénat au Sénégal. Humble et discret, il n’a cessé de se rendre utile à son pays et à ses concitoyens.

Capitaine d’industrie, il était surtout reconnu pour ses qualités humaines, son attention aux autres et sa volonté de servir son prochain.

Sa société de renommée internationale est spécialisée dans les transferts de technologies, la sécurité et les infrastructures.

Sa générosité allait de pair avec une discrétion à laquelle il tenait profondément.

Faire du bien sans se mettre en avant semblait être sa ligne de conduite et sa marque de fabrique.

Le vénéré guide religieux Serigne Cheikh Ameth Tidiane Sy Al Makhtoum l’avait personnellement choisi pour être à ses côtés comme fils et confident.

Cette confiance témoignait de son honnêteté et de sa discrétion.

La complicité de Khalifa Camara avec feu Pape Malick Sy, frère du guide religieux, était tout aussi manifeste. Tous deux partageaient ces valeurs qui donnent aux relations humaines leur sincérité et leur profondeur sans commune mesure.

Khalifa Camara était toujours prêt à apporter soutien et réconfort aux personnes dans le besoin.

Je l’ai rencontré pour la première fois il y a plus de quinze ans, dans le bureau d’un autre mécène, Modou Mamoune Samb, PDG de la Socabeg, qui nous a malheureusement quittés il y a quatre ans.

Ces deux hommes avaient en commun une grande disponibilité, de l’empathie et une générosité discrète (des qualités que j’ai toujours admirées chez eux). Ils étaient prêts à agir, sans rien attendre en retour.

J’ai revu Khalifa Camara pour la dernière fois lors de la cérémonie de remise des prix du Concours général de cette année, dont la marraine était le professeur Awa Marie Coll Seck. Il avait été annoncé comme sponsor Diamant, avec une contribution de 40 millions au profit des meilleurs élèves du Sénégal.

Lorsqu’il a été appelé à venir saluer le Président de la République, sa gêne était perceptible à travers ses faits et gestes. Il ne s’attendait sans doute pas à ce que son action de haute portée symbolique lui vaille une telle reconnaissance publique.

Et, à la fin de la cérémonie, c’est lui qui m’a reconnu et interpellé à la sortie : « Cher ami Mbaye, tu es où ? » Ma réponse ne s’est pas fait attendre !!! « Merci cher ami je ne suis pas surpris de ton geste en faveur de l’excellence à l’école ».

De Khalifa Camara, je garde le souvenir d’un homme raffiné, plein de classe, plein d’empathie dont la simplicité rendait le contact agréable.

Mes amis avec qui je fais du sport le week-end pourront, eux aussi, témoigner de son humilité, de son sens de l’humour et de sa générosité légendaire.

Frère de Boubacar Kamara, actuel ministre de l’Enseignement supérieur, Khalifa Camara laisse derrière lui, une famille, des amis et des proches profondément éprouvés.

Sa disparition est une grande perte pour le Sénégal, tant il avait encore à apporter à notre société et à ses concitoyens. Les mots me manquent pour exprimer toute ma tristesse et mon émotion.

J’adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Que Dieu accueille notre regretté Khalifa Camara au plus haut de Son Paradis.

Amine.

MBAYE DIOUF