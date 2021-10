Athlète kenyane tuée…son mari (finalement) arrêté

La police kenyane a annoncé jeudi avoir arrêté le mari d’Agnes Tirop, prometteuse athlète de 25 ans dont le meurtre au couteau révélé la veille a suscité l’émotion dans le pays et dans le monde de l’athlétisme. Emmanuel Rotich a été arrêté à Mombasa.

« Il est en détention et a été arrêté alors qu’il fuyait », a déclaré George Kinoti, directeur des enquêtes criminelles.

La double médaillée mondiale du 10.000 m (en 2017 et 2019) et 4e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo sur 5.000 m et championne du monde de cross (2015) a été retrouvée morte, poignardée, chez elle à Iten, ville d’altitude de l’ouest du Kenya où s’entraînent de nombreux coureurs de fond et demi-fond.