Incendie au Parc Lambaye…de Dakar Plateau

Un incendie s’est déclaré au Parc « Lambaye », dans la commune de Dakar Plateau (rue Tolbiac), hier matin aux environs de 09 heures. N’eut été l’intervention des sapeurs-pompiers, le pire allait se reproduire. Car, d’après Seneweb c’est un milieu caractérisé par l’occupation anarchique avec des baraques et des objets de toutes sortes qui ont rendu difficile l’accès et le travail des sapeurs-pompiers.

Sur les lieux, le sous-préfet de Dakar plateau, accompagné du Commissaire et du Commandant des sapeurs-pompiers, est venu s’enquérir de la situation. Il a fallu plus de 4 heures de temps pour venir à bout des flammes. L’incendie s’est produit au moment où, le chef de l’Etat évoque la problématique de l’occupation anarchique dans son discours à Dubaï, où il séjourne depuis lundi pour les besoins de l’exposition universelle de Dubaï

« Au regard des commerces et des habitations spontanées qui s’y développent, on constate une véritable menace pour les populations environnantes », a déclaré Djiby Diallo.

Interrogé, le sous-préfet de Dakar plateau a déploré l’occupation anarchique de l‘espace public et des habitations de fortune érigées en plein centre-ville avec toutes sortes de commerces et de trafic pouvant engendrer un problème de sécurité, de salubrité et de mobilité. La preuve, poursuit-il, « en moins de cinq minutes les sapeurs-pompiers étaient sur les lieux mais ils ont rencontré tous les problèmes du monde pour y accéder et lutter contre les flammes ».

Pour lui, « il est temps que les populations soient conscientes du danger que cela constitue pour elles. Il demande aux propriétaires de ces espaces de les mettre en valeur ou de les céder à l’Etat du Sénégal qui pourrait en faire usage pour des équipements à caractère public. »

Selon lui, il n’est plus normal que des terrains ou espaces appartenant à des tiers puissent constituer un danger ou un risque pour la vie des Sénégalais.