Saint-Louis : Le MTN de Mary Teuw Niane sur le terrain de la massification

Les partisans du professeur Mary Teuw Niane de la cité Niakh honorent le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, ils ont initié une rencontre, ce week-end, pour, comme l’a expliqué leur coordinatrice, madame Magatte Sy, rendre un hommage mérité, d’abord au président de la République Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection au premier tour lors de l’élection présidentielle du 24 mars dernier, mais aussi à leur leader le professeur Mary Teuw Niane, coordonnateur régional de la Coalition «Diomaye Président», qui a beaucoup contribué aux côtés des autres membres de la coalition à la victoire de l’actuel chef de l’Etat.

Ces femmes du Mtn n’ont pas manqué d’exprimer les espoirs qu’elles placent en l’actuel régime sur qui elles comptent pour régler les problèmes qu’elles vivent, mais que les Sénégalais vivent de façon plus large, lit-on dans les colonnes du journal Le Quotidien. Elles se disent, toutefois, selon leur porte-parole, conscientes du fait que ce régime n’en est qu’à ses débuts et que «tout ne peut pas se régler en un clic». Les responsables du Mtn, venus représenter le professeur Mary Teuw Niane, ont à leur tour profité de cette tribune pour remercier, au nom de leur mentor, tous les Saint-louisiens pour leur contribution à l’élection du Président Diomaye Faye.

Ousmane Ndiaye, coordonnateur départemental de Mtn, qui s’exprimait au nom du professeur Mary Teuw Niane, a fait savoir que ce dernier leur a instruit de mettre à profit cette première sortie pour d’abord féliciter et remercier les populations, mais surtout lancer le début d’un long processus d’information et de sensibilisation en vue des prochaines élections législatives, qui devraient normalement être organisées pour donner une majorité confortable au Président Bassirou Diomaye Faye afin de lui permettre de traduire en acte le «Projet» et transformer le Sénégal.

Ousmane Ndiaye, qui a réaffirmé l’ancrage du Mouvement pour la transformation nationale (Mtn) dans la mouvance présidentielle, a aussi fait savoir que le professeur Mary Teuw Niane, qui occupe désormais une position stratégique dans la sphère du pouvoir, a décidé d’œuvrer pour une plus grande massification de la mouvance présidentielle pour davantage la consolider et la bonifier. Il a surtout expliqué qu’il ne s’agit pas, pour eux, de débaucher des militants du parti Pastef ou d’un quelconque autre parti politique de la mouvance présidentielle, mais par contre d’aller à la rencontre des indécis et de tous ceux qui avaient voté pour la coalition de l’ancien régime afin de les convaincre à venir grossir les rangs de la coalition dirigée par Pastef et qui compte en son sein de nombreux autres partis politiques.

Les partisans du professeur Mary Teuw Niane ont, dans la foulée, invité le président de la République à continuer dans sa logique en poursuivant ses nominations, même s’ils ne sont pas contre le recours à l’appel à candidatures pour la nomination à certains postes comme indiqué dans le «Projet». «On gouverne avec ses hommes de confiance. On gouverne avec ceux avec qui on a gagné», a en effet martelé le coordonnateur départemental du Mtn, qui a par ailleurs indiqué que ce travail de massification se poursuivra dans les semaines et mois à venir.