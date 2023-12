Attaque de Mame Mbaye contre Amadou Ba : Hamidou Kassé minimise

Amadou Ba est le candidat à la Présidentielle 2024 désigné par Macky Sall, président de l’Alliance pour la République (APR). Une candidature contestée par certains membres du parti au pouvoir, dont l’actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Ce dernier doute de la capacité de l’actuel Premier ministre à faire gagner son camp. Une position qui relève, selon le conseiller à la présidence, El Hadj Hamidou Kassé, « de petits malentendus ».

Dans l’émission « Grand jury » de ce dimanche, El Hadj Hamidou Kassé explique : « Je considère que dans un processus de ce genre, surtout politique, il peut y avoir des malentendus. Mais quelqu’un le rappelait lors de notre congrès d’investiture de notre frère et camarade Amadou. Il disait que dans toute situation, il faut tenir compte de la contradiction principale, c’est-à-dire quel est le principal problème, et des contradictions secondaires. La contradiction principale, aujourd’hui, c’est la conservation du pouvoir, la consolidation des acquis que nous avons engrangés et qui sont incontestables quelles que soient les critiques qu’on peut nous porter, d’aller plus loin, d’aller plus vite et d’aller mieux. »

Toutefois, El Hadj Hamidou Kassé « ne désespère pas une seconde » quant au fait de voir ses frères de parti se retrouver.