Amadou Ba insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre les pays ouest-africains

Amadou Ba a pris parr à la Semaine de l’Amitié et de la Fraternité en Afrique de l’Ouest. Dans son discours, le Premier Ministre a mis en avant les valeurs de solidarité et d’unité qui unissent les nations de la région. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les liens entre les pays ouest-africains pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement collectif.

Texte in extenso:

Mesdames, messieurs,

C’est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je préside, au nom du Président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall, la 31èmeédition de la Semaine de l’Amitié et de la Fraternité, dont il est le parrain.

En son nom, je vous remercie pour le choix porté sur sa personne. Choix ne pouvait être plus judicieux. Son engagement indéfectible en faveur de la coopération transfrontalière et de l’intégration sous-régionale a été un phare guidant notre nation et la région dans la voie du progrès et de la solidarité.

Sa vision a été le catalyseur d’actions significatives visant à renforcer les liens entre nos peuples et à promouvoir le développement harmonieux de nos régions. Elle a favorisé la mise en place de politiques novatrices et d’initiatives concrètes qui ont encouragé le dialogue, la coopération et le partenariat entre les nations voisines. Vous avez su placer la coopération transfrontalière au cœur de l’agenda politique, reconnaissant ainsi son rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Sa détermination à œuvrer pour l’intégration sous-régionale a été un moteur essentiel pour le renforcement des liens économiques, culturels et sociaux entre nos nations.

Le Président de la République Macky Sall, a accordé à la SAFRA.AO le statut d’organisation internationale. Cela témoigne de son engagement et de son soutien personnel envers cette initiative ; de sa volonté de promouvoir la coopération transfrontalière et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Cela souligne également l’importance qu’il accorde à la consolidation des liens d’amitié et de fraternité entre les pays de la région.

Mesdames, messieurs,

Depuis sa création en 1982, la Semaine de l’Amitié et de la Fraternité représente bien plus qu’une simple initiative. Elle incarne notre engagement collectif en faveur de l’amitié, du bon voisinage, de la paix et de la coopération entre nos peuples.

Cette année, sous le thème « Paix, sécurité, inclusion sociale et développement transfrontalier durable », nous nous concentrons sur des valeurs fondamentales qui sont au cœur du progrès de nos sociétés.

La paix et la sécurité sont des piliers essentiels pour le développement durable et la prospérité de nos régions. Elles permettent la création d’un environnement propice à l’investissement, à l’éducation, à la santé, à la culture et à l’innovation, favorisant ainsi l’inclusion sociale et le bien-être de tous nos concitoyens, sans distinction.

La coopération transfrontalière, telle que promue par SAFRA.AO, revêt une importance cruciale. Elle nous permet de transcender les frontières physiques et les barrières mentales pour construire des ponts d’échange, d’apprentissage mutuel et de solidarité.

Ensemble, nous pouvons transformer les défis inopportunités et bâtir un avenir où chaque individu, chaque communauté, peut contribuer activement et bénéficier du développement durable de nos régions transfrontalières.

L’initiative prise par SAFRA.AO illustre l’engagement sincère de nos nations envers une coopération mutuelle et une croissance partagée. Nous reconnaissons ses efforts et ses réalisations remarquables dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement inclusif. Nous devons tous travailler main dans la main pour renforcer ces initiatives, élargir leur portée et garantir leur durabilité pour les générations futures.

Mesdames, messieurs,

La coopération transfrontalière est un pilier fondamental pour favoriser la compréhension mutuelle, renforcer les liens entre les régions voisines et promouvoir la paix et la sécurité. En encourageant les échanges économiques, culturels, éducatifs et sociaux entre les différentes communautés de part et d’autre des frontières, la SAFRA.AO ouvre la voie à une intégration plus profonde et durable entre les nations.

L’intégration sous-régionale, quant à elle, est un concept clé pour le progrès économique et social. En unissant leurs forces, les pays membres peuvent créer des synergies, exploiter les avantages comparatifs et développer des politiques communes dans des domaines tels que le commerce, les infrastructures, la santé, l’éducation et bien d’autres encore. Cette collaboration renforcée favorise la croissance et le bien-être de l’ensemble des populations concernées.

À travers sa mission, la SAFRA.AO incarne l’esprit d’initiative et de coopération à la base, impliquant les communautés locales dans la définition et la réalisation de projets qui servent l’intérêt commun. C’est par cette approche participative et inclusive que des résultats concrets et durables peuvent être obtenus pour l’avancement collectif des régions transfrontalières.

Il est crucial de soutenir et de promouvoir de telles initiatives, car elles constituent des moteurs essentiels pour le développement socio-économique, la compréhension interculturelle et la consolidation des liens de fraternité entre les peuples. En encourageant la SAFRA.AO et des initiatives similaires, nous investissons dans un avenir où la coopération et l’intégration régionales contribueront à édifier des sociétés plus prospères, stables et solidaires pour tous.

La SAFRA.AO, avec sa mission éminente, est une véritable lueur d’espoir pour l’avenir de nos régions. Nous nous engageons à soutenir cette initiative et à œuvrer main dans la main pour un avenir plus uni et plus prospère.

Mesdames, messieurs,

C’est une excellente approche que la Semaine de l’Amitié et de la Fraternité adopte en organisant une variété de manifestations. Ces événements sportifs, culturels, socioéconomiques, éducatifs et le Symposium constituent des plateformes importantes pour promouvoir l’harmonie, la compréhension mutuelle et le développement dans les régions transfrontalières.

Le Symposium, en particulier, constitue un espace de réflexion stratégique où des experts, des décideurs et des acteurs de terrain peuvent partager leurs connaissances, discuter des défis communs et formuler des recommandations pour favoriser la coopération transfrontalière et l’intégration sous-régionale.

En conjuguant toutes ces dimensions, la Semaine de l’Amitié et de la Fraternité crée une plateforme dynamique et inclusive qui favorise la compréhension mutuelle, renforce les liens entre les peuples et les nations, et promeut le développement durable dans les régions transfrontalières.

C’est en encourageant ces initiatives variées que nous pourrons construire un avenir où lacoopération et la solidarité transfrontalières seront les fondements d’une croissance harmonieuse et équitable pour tous.

Mesdames, messieurs,

En cette Semaine de l’amitié et de la fraternité, nous tenons à saluer et à honorer votre engagement indéfectible en faveur de la coopération transfrontalière et de l’intégration sous-régionale.

Je vous appelle à redoubler d’efforts, à renforcer nos liens, à favoriser l’inclusion de tous et à œuvrer ensemble pour un avenir transfrontalier prospère, pacifique et solidaire.

Avant de clore mon propose, je souhaite exprimer ma gratitude à tous les partenaires, aux organisations et aux individus qui contribuent à faire de cette semaine un moment privilégié pour le rapprochement de nos peuples.

Que vive l’amitié !

Que prospère la fraternité !

Et que la coopération transfrontalière soit le socle de notreavenir commun.

Je vous remercie.