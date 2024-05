Raphaël Varane va quitter Manchester United

Raphaël Varane ne plongera pas. Le défenseur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il quittera Manchester United à la fin de la saison, après trois ans passés chez les Red Devils. Le défenseur a publié, ce mardi, une vidéo pour annoncer officiellement son départ de Manchester United à la fin de la saison.

« À vous, supporters de Manchester United. J’ai passé des années incroyables à jouer pour ce club spécial et à porter ce maillot. La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, c’était fou. L’ambiance était incroyable. Je suis tombé amoureux du club et des fans. Vous devez jouer pour MU pour comprendre tout ça. Pour mes enfants et moi, cet endroit restera spécial. Malgré le fait que nous ayons eu une saison difficile, je suis positif pour le futur du club. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une grande stratégie. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir lors du dernier match de la saison à domicile. Ce sera sûrement un jour très émouvant pour moi », a déclaré le champion du monde 2018 donnant rendez-vous aux fans de MU pour ses adieux à Old Trafford le 15 mai prochain contre Newcastle.

Un départ confirmé par le club anglais sur son site officiel. « Raphaël Varane a confirmé qu’il quittera Manchester United cet été, à l’expiration de son contrat, après trois saisons passées à Old Trafford. Le très décoré défenseur est arrivé au club en provenance du Real Madrid en août 2021, et a été dévoilé de manière mémorable devant nos supporters au Théâtre des Rêves, avant la victoire du week-end d’ouverture contre Leeds United ».