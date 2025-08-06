UGB : Fermeture du campus social

Les étudiants sont invités à quitter le campus de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) au plus tard le samedi 09 août 2025. En effet, les cours en présentiel seront arrêtés à partir de cette date et la date de fermeture définitive des campus est prévue pour le Dimanche 10 août 2025.

« Le Conseil Académique de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a pris la résolution de cesser les activités d’enseignement, d’apprentissage, notamment en présentiel, à compter du samedi 09 août 2025.

Ainsi, la Direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) porte à la connaissance des étudiants que la date de fermeture définitive des campus sociaux est fixée au dimanche 10 août 2025 après le petit-déjeuner.

En raison des opérations de désinfection et des travaux d’entretien prévus pendant les vacances universitaires, il est demandé aux résidents de ne laisser dans les chambres aucun objet ou matériel personnel », a informé le directeur du CROUS.