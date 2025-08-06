Koumpentoum : Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé

Dans la paisible bourgade de Sinthiou Boye, commune de Kahène dans le département de Koumpentoum, le quotidien d’un couple sans histoires s’est mué en cauchemar sanglant. Dimanche dernier, vers 16 heures, la colère d’un homme affamé s’est transformée en pulsion meurtrière. Samba Kâ, quadragénaire revenu des champs l’estomac creux, découvre que son épouse Mariama Bâ n’a pas préparé le déjeuner. Un fait banal qui, dans un élan de violence injustifiable, va déboucher sur un drame absolu.

Selon les informations recueillies et rapportées par Dakaractu, c’est à l’issue d’une dispute conjugale houleuse que l’irréparable s’est produit. Furieux, Samba s’est saisi d’une hache et a asséné plusieurs coups à la tête de sa femme. Mariama, gravement blessée, s’écroule dans une mare de sang, sous les yeux horrifiés des habitants alertés par les cris. Le mari, quant à lui, prend la fuite, laissant son épouse agonisante au sol.

Des voisins s’empressent de porter secours à la victime, l’évacuent en urgence sur une charrette jusqu’au poste de santé de Kahène. Malheureusement, Mariama Bâ rend l’âme en cours de route. Elle laisse derrière elle un petit garçon de trois ans, désormais orphelin de mère et témoin indirect d’un féminicide d’une brutalité inouïe.

Pendant que le village est encore sous le choc, Samba Kâ tente de prendre la tangente vers la Gambie. Mais sa cavale sera de courte durée. Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Koumpentoum, rapidement alertés, parviennent à l’appréhender avant qu’il ne franchisse la frontière. Il est placé en garde à vue, puis déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Tambacounda, où il devra répondre de son acte.

Le corps sans vie de la défunte a été acheminé au centre hospitalier régional de Tambacounda pour autopsie. L’enquête suit son cours.