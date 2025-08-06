Touba dans le cœur, Serigne Touba en repère : Dr Aïssatou Mbodji, une fidélité enracinée et agissante (Par Cheikh Mbacké Sene)

Il y a des pas qui ne trichent pas. Ceux qui mènent à Touba, empreints d’humilité, de foi et de reconnaissance, disent toujours plus qu’un simple déplacement. Ce 2 août, à l’approche du Magal 2025, le Délégué général de la DER/FJ, Dr Aïssatou Mbodji, a fait ce choix du cœur. Celui d’une Ziar authentique, fidèle à une tradition de dévotion profonde envers Serigne Touba, source d’inspiration et de lumière dans sa trajectoire personnelle et institutionnelle.

Accueillie avec chaleur et bénédictions par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, Dr Aïssatou Mbodji a, une nouvelle fois, témoigné de son attachement indéfectible à Touba et à son message. Elle n’était pas venue les mains vides : elle est venue avec des projets, des solutions, une écoute sincère et une volonté claire d’agir utilement pour le Magal.

Une innovation pour le Magal : l’État au service du sacré

Parmi les annonces fortes faites lors de cette rencontre, la DER/FJ prévoit une intervention spéciale en matière d’assainissement, répondant à un besoin exprimé de longue date par les populations et les dignitaires religieux. C’est une manière pour l’État, à travers la DER/FJ, de répondre concrètement aux attentes de la communauté, dans le respect des réalités spirituelles et sociales de la ville sainte.

Le Khalife général a salué cette démarche avec gratitude, soulignant l’engagement constant de Dr Aïssatou Mbodji aux côtés des familles religieuses, depuis de longues années, bien avant ses hautes fonctions actuelles. Il a formulé des prières émues et puissantes pour celle qui, dans l’ombre et dans l’action, ne cesse de faire de l’accompagnement des communautés un sacerdoce républicain.

Touba, repère spirituel et boussole d’engagement

Au-delà des institutions, c’est une femme croyante et respectueuse, humble et profondément connectée à la tradition mouride, qui s’est exprimée à Touba. Reçue également par des figures de référence comme Serigne Moustapha Abdou Lahad, Serigne Bara Lahad, Sokhna Bally Mbacké et Serigne Bassirou Abdou Khadre, Dr Mbodji a réitéré son engagement à œuvrer dans une logique de synergie entre l’État et les foyers religieux.

Touba n’est pas un détour dans l’agenda de la DER/FJ. C’est un ancrage, un socle, une source de vision. Et pour Dr Aïssatou Mbodji, honorer Serigne Touba, c’est servir avec loyauté, avec méthode et avec humanité.

Dans les prochains jours, la DER/FJ dévoilera les dispositifs mis en place pour cette édition du Magal. Mais ce que cette visite a déjà transmis, c’est l’émotion d’un lien fort, sincère, et toujours actif entre une servante de l’État et un héritage spirituel immuable.

Cheikh Mbacké SENE