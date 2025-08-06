Présidence FSF : Modou Fall adresse un message à Mady Touré

Message à M. Mady Touré

Monsieur Mady Touré,

Votre engagement sincère et constant pour le développement du football sénégalais force le respect. À l’issue de l’élection de la présidence de la FSF, même si le résultat n’a pas été en votre faveur, l’heure est à l’acceptation digne et responsable.

Le fair-play ne se limite pas au terrain ; il s’exprime aussi dans les moments où le choix démocratique appelle à la grandeur d’âme. En ce sens, accepter avec humilité cette défaite, tout en restant disponible pour contribuer à l’avenir du football national, serait un acte fort, porteur d’élégance et de patriotisme.

Le nouveau président a tendu la main. Il nous appartient, à tous les acteurs de bonne volonté, de répondre à cet appel pour bâtir ensemble un avenir meilleur. Le football sénégalais a besoin d’unité, de compétences et de vision partagée.

L’horizon CAN 2035 se dessine déjà. Pour s’y engager avec ambition, nous devons rassembler nos forces, dépasser les clivages et viser une seule chose : la victoire du Sénégal et notre deuxième sacre continental.

Vive le football sénégalais ! Vive l’unité au service de la nation sportive !

Pape Modou FALL

Ingénieur Informaticien

Citoyen lucide