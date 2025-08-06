Ousmane Sonko entame une visite officielle en Turquie

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé ce mercredi 6 août à Ankara, capitale de la République de Türkiye, pour une visite officielle qui s’étendra jusqu’au 10 août.

Accompagné d’une importante délégation, le chef du gouvernement prendra part à plusieurs séances de travail, des rencontres bilatérales avec les autorités turques, ainsi qu’à des visites de terrain. Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre le Sénégal et la Turquie.