Politique

Ousmane Sonko entame une visite officielle en Turquie

Par Niakaar
0

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est arrivé ce mercredi 6 août à Ankara, capitale de la République de Türkiye, pour une visite officielle qui s’étendra jusqu’au 10 août.

Accompagné d’une importante délégation, le chef du gouvernement prendra part à plusieurs séances de travail, des rencontres bilatérales avec les autorités turques, ainsi qu’à des visites de terrain. Cette mission s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre le Sénégal et la Turquie.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra