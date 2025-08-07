Le grand retour médiatique de pastef…une «remontada» stratégique en Com

Après une période de mauvaise campagne médiatique, le parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a opéré un retour en force sur la scène de l’information sénégalaise. Cette offensive, qualifiée de « remontada », marque un tournant dans la stratégie de communication du parti et de ses membres, désormais à la tête de nombreuses institutions. Longtemps critiqués pour leur absence sur certains plateaux télévisés, les dirigeants de Pastef semblent avoir trouvé une nouvelle formule pour véhiculer leur message et défendre les actions du gouvernement.

Cette nouvelle approche fait directement suite à l’appel du Premier Ministre, Ousmane Sonko. Il avait, à un moment, exhorté ses partisans à boycotter les médias qu’il considérait comme hostiles à leur parti. Cette directive avait créé un vide sur certains canaux d’information, mais elle a visiblement été le catalyseur d’une réorganisation interne, poussant les cadres du parti à revoir leurs méthodes pour contourner les obstacles et reprendre la main sur leur propre narration.

Les faits parlent d’eux-mêmes : les ministres, directeurs généraux (DG) et présidents de conseil d’administration (PCA) issus de Pastef sont de plus en plus présents dans les médias. Cette semaine, ils sont invités sur des plateaux d’émissions de grande écoute, que ce soit sur SeneWeb, 2sTV, 7TV, WalfTV. Cette présence est d’ailleurs illustrée par les visuels de promotion d’émissions qui pullulent sur les réseaux sociaux. On y voit des personnalités comme le Dr Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l’Hydraulique, Dr Babo Amadou BA, DG 3FPT, Elimane Pouye, DG de la SOGEPA, Fadilou Keita (DG CDC-Pastef), Outhmane Diagne (PCA FERA) ou encore Abdoul Aziz Zoumarou (Dabakh), chargé de communication du parti, intervenir pour expliquer les actions gouvernementales et la vision du « Projet ».

Cette visibilité accrue est une arme à double tranchant. Si elle permet de toucher un large public et de contrer les critiques, elle expose également les représentants du parti à des questions parfois délicates. C’est ici que réside le principal défi de cette offensive médiatique. Il ne suffit pas d’être présent, il faut être pertinent, clair et percutant dans les messages véhiculés. Les membres de Pastef ont une lourde tâche : celle de traduire les promesses de campagne en réalisations concrètes et de les expliquer de manière didactique aux citoyens.

Cependant, des progrès restent à faire. La communication politique est un art qui exige de la préparation, de la concision et une maîtrise parfaite des dossiers. Pour que cette remontada médiatique soit pleinement efficace, les ministres, DG et PCA de Pastef doivent encore affûter leurs armes. Ils doivent apprendre à synthétiser des informations complexes, à répondre aux attaques de manière sereine et à éviter les pièges des débats politiques tendancieux. Une bonne communication ne se limite pas à la présence physique, elle réside dans la capacité à marquer les esprits et à créer une adhésion.

Par ailleurs, l’enjeu ne se limite pas aux médias traditionnels. La maîtrise des réseaux sociaux est tout aussi cruciale. Les plateformes comme Facebook, YouTube, ou X (anciennement Twitter) sont des vecteurs d’information puissants, souvent plus directs et réactifs que la télévision. Les leaders de Pastef semblent avoir pris conscience de cela, comme en témoigne la présence du parti sur ces plateformes, mais ils doivent intensifier leurs efforts pour les utiliser de manière stratégique, en créant du contenu de qualité et en engageant des discussions constructives avec leur base et les citoyens.

L’offensive médiatique de Pastef est une opération stratégique bien pensée qui marque la fin d’une période de repli. En se réappropriant l’espace médiatique, le parti tente de reprendre le contrôle de son image et de sa narration. C’est une démarche essentielle pour un gouvernement qui veut justifier ses actions et maintenir la confiance de l’électorat. Les images fournies montrent un véritable assaut médiatique, un « grand entretien », des « débats de fond », des « invités », des « bloc notes », des « moments de vérité » et des « ultimatum » pour communiquer.

Pour que cette stratégie soit couronnée de succès, les membres du gouvernement et du parti doivent continuer à se professionnaliser. Il ne s’agit plus seulement de « combattre » dans les médias, mais de les utiliser comme des outils pour informer, éduquer et inspirer. La « remontada » est en cours, mais sa réussite dépendra de la capacité des acteurs à transformer cette visibilité en une communication efficace et convaincante, au service des actions gouvernementales et de la vision du « Projet ».

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn