Il tue et démembre une étudiante de 19 ans lors de leur premier rendez-vous

Sade Robinson, 19 ans, avait disparu le 2 avril 2024 à Milwaukee, dans le Wisconsin (Etats-Unis).

Quelques heures plus tard, sa jambe sera retrouvée dans un parc voisin du lieu de sa disparition.

Les enquêteurs ont alors refait son emploi du temps. Le 1er avril, l’étudiante avait rendez-vous avec un homme dans un restaurant de fruits de mer.

Il s’agit de Maxwell Anderson, déjà connu des services de police.

C’était la première fois qu’ils se rencontraient. Ils ont ensuite bu des verres dans deux bars différents, avant de rentrer tous les deux chez lui. Après, on n’a plus aucun signe de vie de l’étudiante.

Une vidéo de surveillance montre la voiture la jeune fille quittant son appartement tôt le matin du 2 avril et arrivant dans un parc au bord du lac Michigan.

C’est là qu’il a découpé le corps de Sade en morceaux, avant d’incendier sa voiture derrière un bâtiment abandonné et de prendre un bus pour rentrer chez lui.

Les enquêteurs ont découvert une jambe de Robinson dans le parc, puis l’autre jambe et un pied près d’une aire de jeux, près de l’endroit où la voiture a été brûlée. Un torse humain et un bras avaient également été retrouvés sur une plage de la banlieue sud de Milwaukee, tandis que sa tête reste introuvable.

L’homme n’a cessé de clamer son innocence tout au long du procès.

Il a été condamné cette semaine à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Source : F D