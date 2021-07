« Au Sénégal, on ne fait que du bruit, on ne travaille pas » selon…

Qu’arrive-t-il au Sénégal ? Voilà un pays qui aspire à l’émergence, où l’on ne fait que du bruit. En clair, on ne travaille pas. Tous les jours et durant toute l’année, le gouvernement et la classe politique plongent les populations dans des débats inopportuns, occultant leurs vraies préoccupations dont le chômage et l’insécurité, des facteurs du sous-développement.

D’ailleurs, ce qui s’est passé à l’Assemblée Nationale, avec des représentants du peuple, s’insultant pour se bagarrer, tels des gamins, prouve nettement que notre pays traverse une crise profonde, surtout au niveau des mentalités. La violence étant des faibles, nous devons apprendre à être des hommes forts, capables de convaincre par les idées, et non avec la force.

Ces propos sont d’Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Selon lui, le peuple doit s’arrêter pour identifier ses priorités, afin d’aider les citoyens à vivre dans la paix. Car, les populations deviennent plus violentes et cette réalité ne fera que nous conduire vers des lendemains incertains.

Rufisque, le 02 juillet 2021,

Ansoumana DIONE

Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)