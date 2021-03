Auchan traîne en justice 3 de ses employées dont une femme enceinte

Codou Saly Guèye, Mbayang Ndiaye et Marie Claude Sagna ont été attraits, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol en réunion avec effraction. Elles ont été poursuivies par leur employeur, Auchan. Qui décide de solder ses comptes à tous ceux qui ont participé au cambriolage de ses magasins et volé ses recettes, rapporte ActuSEN.

L’entreprise les soupçonne d’avoir volé ses coffres et ses perruques lors de la casse des magasins Auchan Sacré-Cœur et Mermoz lors des dernières manifestations suite à l’arrestation d’Ousmane Sonko. À l’issue des débats, le tribunal a juste retenu le vol des perruques. Ainsi, il a condamné les prévenues à 2 mois avec sursis et à payer la somme de 100.000 francs chacune.