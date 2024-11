Audit au ministère de la Santé : And Gueusseum sceptique ! (communiqué)

Autoflagellation d’un Ministre ou simple faux fuyant ?

Dans un empressement que rien ne justifie, les urgences étant ailleurs, Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) nous a servi sans sourciller, des résultats d’un audit des ressources humaines de son département. On ignore les mobiles qui ont motivé un tel empressement à tenir un point de presse sans convaincre, au moment où un audit des effectifs et de la masse salariale est en cours et n’a pas encore dévoilé ses résultats. Dans un secteur aussi stratégique que celui de la Santé et de l’Action Sociale dont les ressources humaines nécessitent un renforcement régulier de leurs capacités, il est tout à fait indiqué à chaque fois que de besoin, d’évaluer les effectifs afin d’y apporter les corrections nécessaires. Pour And Gueusseum, quelle est donc la valeur de cet inventaire physique réalisé avec précipitation et servi sans relief ?

Pour autant, sans remettre en cause ces propos, And Gueusseum s’interroge sur le choix du cabinet, les termes de référence et la détermination du périmètre de l’étude pour juger de la pertinence et la véracité des conclusions.

Par ailleurs, sans anticiper sur une éventuelle issue judiciaire, pourquoi le Ministre de la santé est muet sur la situation des contractuels du MSAS, victimes de ruptures unilatérales et illégales de contrats, de renouvellement successifs de plus d’une dizaine d’années parfois, en violant allègrement et en permanence le Code du travail ?

Monsieur le Ministre, And Gueusseum soutient tout acte pris allant dans le sens de l’assainissement du secteur et vous invite aussi au respect des normes du travail, de la couverture sanitaire et sociale ainsi qu’au paiement à date échue des salaires et indemnités. Allusion est également faite aux augmentations de salaire des agents laissés en rade depuis le 30 mai 2022 sans oublier les autres accords réalistes et réalisables consignés dans des protocoles entre le Gouvernement et And Gueusseum.

En tout état de cause, And Gueusseum vous rappelle que rien ne peut vous dédouaner, de même que vos prédécesseurs, dans la situation que vous avez décrite dans cette autoflagellation, à moins que cela ne soit tout simplement un faux fuyant qui se révélera improductif face à notre détermination à préserver nos acquis syndicaux.

Enfin Monsieur le Ministre, And Gueusseum est déçue de vos sept mois sans prendre le moindre acte, témoignant ainsi de votre manque de volonté de faire bouger les lignes, même pas les mesures les plus élémentaires concernant la formation professionnelle et les plans de carrière pour une paix sociale durable facteur de progrès. En attestent les foyers de vive tension que constituent Ourossogui et Ndioum ainsi que les problèmes chroniques soulevés par les internes des hôpitaux et les médecins et techniciens supérieurs en spécialisation auxquels And Gueusseum manifeste son soutien.