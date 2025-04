Diomaye «accélère» la reddition des comptes…Macky et ses ministres en sursis

Quand le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, il a amené avec lui l’espoir de plus de 54% des sénégalais. Croyant à un changement, ils ont voté pour le candidat du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sans sourciller. Les sénégalais attendent beaucoup du nouveau régime. Mais il y a deux choses sur lesquelles ces populations ne badinent pas : la reddition des comptes et que justice soit rendue au victime. Un message compris par le locataire du Palais.

Le Pastef a conquis le pouvoir après une grosse révolution. Les partisans de Ousmane Sonko ont fait face au régime sortant, dirigé par Macky Sall. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans cette course à la présidence. Un collectif réunissant des journalistes, des cartographes et des scientifiques des données a établi à 65 le nombre de morts (dont 51 par balles), tués par les forces de sécurité, lors des violences politiques au Sénégal entre mars 2021 et février 2024. Les victimes sont en grande majorité des jeunes.

Une fois au pouvoir, Pastef n’est pas au bout de ses peines. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont hérité d’un «État en ruines». Pour ne rien arranger, le régime sortant est accusé d’avoir falsifié les chiffres. «Le régime du Président Macky Sall a menti au peuple sénégalais falsifié des chiffres», avait déclaré le premier ministre. Pour leur défense, Macky Sall et ses hommes avaient démenti cette déclaration du leader de Pastef. De nombreuses personnalités publiques, anciennes figures politiques et opérateurs économiques, sont aussi accusés de malversations financières sans pour autant être poursuivis de manière systématique

D’où la nécessité de faire la lumière sur toutes ces affaires. Mais certains patriotes estiment que la justice se fait de manière lente. Une affirmation que le président semble confirmer. Selon lui, «les Sénégalais ont le droit de réclamer que la justice fasse son travail». «Il y a des personnes qui ont géré pendant 12 ans et qui doivent rendre des comptes. Si un opérateur économique commet une faute, il est poursuivi, mais lorsqu’il s’agit d’un homme politique, certains veulent faire croire qu’il s’agit d’un règlement de comptes», a-t-il déclaré, pointant du doigt certains responsables politiques qui, selon lui, bénéficient d’une certaine impunité ou protection en raison de leur position.

Le président a donc appelé à une application uniforme de la loi, sans distinction de statut ou de pouvoir, affirmant que la politique ne doit pas servir de bouclier pour échapper à la justice. Engagé en faveur de la reddition des comptes, Diomaye rejette toute accusation de règlement de comptes politique. «Je ne fais pas une fixation sur Macky Sall, mais je ne suis pas au-dessus de la loi. Ce pays a été géré pendant douze ans, et chacun devra répondre de ses actes», a-t-il déclaré avec fermeté. Pour lui, l’égalité devant la justice est non négociable, qu’il s’agisse d’opérateurs économiques ou d’hommes politiques.

«Quand un opérateur économique est visé, cela semble normal ; mais dès qu’il s’agit d’un homme politique, on crie au règlement de comptes», a-t-il déploré. Avant de dire : « La reddition des comptes ne doit épargner personne». Selon lui : «toutes les gestions seront passées au crible. Des enquêtes seront menées, et là où les faits l’exigeront, la justice suivra son cours». Ce qui veut dire que l’avenir judiciaire de Macky Sall et des hommes dépendra des conclusions de ces investigations.

Macky Sall et Cie sont ainsi avertis. La machine judiciaire est à leur trousses. Pour les membres de Pastef, tous les «délinquants financiers» et «criminels» doivent être trop traqués et envoyés en prison. Cette traque coûte déjà cher à l’Alliance Pour la République (APR). Farba Ngom, Lat Diop, Samuel Sarr…sont en détention depuis des mois. Et l’ancien président pourrait les rejoindre. Car beaucoup estiment qu’il est la principale personne à mettre des derrière les barreaux. Mais c’est une tâche loin des faciles pour les nouvelles autorités…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn