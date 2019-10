Autoroute à péage : 4355 véhicules calcinés en 6 ans

Inaugurée en aout 2013, l’autoroute Dakar-Diamniadio a enregistré plus de 4355 véhicules en 6 ans a fait savoir un des responsables de la société exploitante.

S’exprimant en marge d’une activité de sensibilisation des conducteurs à la gare routières des Beaux Maraichers sur les comportements à tenir sur les règles de bonnes conduites à adopter pour le grand Magal de Touba pour éviter des accidents.

« On se rappelle de cet incendie sur l’autoroute Aibd et Sindhia, un véhicule de type 4*4 avec à bord 4 personnes qui sont tous morts calcinés dans le véhicule qui avait pris feu. Un jour tragique et très difficile pour nous tous qui étions là-bas. Et à bien observer la chaussée par endroit, le bitume est dégradé du fait des véhicules calcinés » a confié Ibrahima Senghor.

Et selon ce dernier 600 morts sont enregistrés depuis 2017, il appelle les chauffeurs à changer de comportement pour prévenir contre ces accidents.