Victime d’accident : ISEG sport déclare forfait

Victime d’un accident de la circulation mercredi dernier sur la route de Saint Louis, l’équipe de l’ISEG a déclaré forfait général pour le reste de la saison. Par conséquent elle ne disputera pas les demi-finales de la Coupe du Sénégal contre le SLBC.

L’information a été donné hier par la directrice générale. « Psychologiquement, ce ne sera pas facile pour les joueuses de se remettre de cet accident. On va mettre tous les moyens pour assurer leur suivi sur le plan psychologique et sanitaire. Certaines joueuses de basket sont dans l’équipe qui va prendre part à la coupe du monde prévue du 29 octobre au 3 novembre en Chine. On enseigne des valeurs à nos joueuses et on ne peut pas se permettre de jouer après tout ce qui s’est passé. La santé de nos basketteuses vaut plus qu’une balle de basket » explique Aissatou Seydi sur les colonnes du journal Record.