Avons-nous été abusés ? (Par Marvel Ndoye)

Des milliers de milliards ont été volés aux pauvres contribuables comme tout le monde le sait. Aucune entité de l’état n’a été épargnée par les cleptomanes. Mêmes des cercueils ont été surfacturés à 3 millions l’unité. Depuis le 2 Avril on nous parle de Jub, Jubal, Jubanti. On nous tient en haleine avec des annonces de rapports explosifs, avec des annonces d’arrestations imminentes des pilleurs. 8 mois après, qu’est-ce que l’on constate ?

Alors que ce qui a été volé aux pauvres contribuables sur les deniers publics peut être estimé à 35 000 Milliards, et ce qui a été détourné en valeurs foncières / immobilières estimé à plus de 20 000 Milliards, soit un total de 55 000 Milliards volés par le régime APR / BBY, voici le constat amer que l’on peut tirer pour le moment :

1° 100% des pilleurs et criminels économiques de l’ancien régime sont tous libres comme l’air. On a même l’impression qu’ils sont sous protection d’une justice qui n’a pas changé ses habitudes, qui garantit la quiétude des prédateurs, et qui persécute ceux qui dérangent cette quiétude.

2° La seule personne qui a été inquiétée en 8 mois, et de façon très timide d’ailleurs, c’est Diegui Diop, pour des miettes (28 millions)

3° Le seul montant connu qui a été récupéré sur les 55 000 Milliards volés, ce sont les 28 millions consignés par Diegui Diop. Soit 0,0000005% de taux de réussite du Jubanti.

4° Au lieu d’être en prison ce sont plutôt les pilleurs qui font coffrer les honnêtes citoyens lanceurs d’alertes. Khalifa Rappeur – Babacar Sow sont les derniers lanceurs d’alerte emprisonnés. Inacceptable !!!!!

5° La loi annoncée pour la protection des lanceurs d’alerte semble avoir été rangée dans les placards.

6° Les interdictions de sortie du territoire ont été levées. Les pilleurs et criminels qui veulent aller en vacances ou quitter définitivement le Sénégal avec les centaines de milliards volés sont libres de le faire

7° Les fossoyeurs et leurs complices dans le milieu de la presse peuvent accuser et insulter librement les honnêtes citoyens, le PM, ses ministres et DG.

8° Lorsque c’est un fossoyeur ou un insulteur qui est convoqué, il est traité avec les honneurs. Après interrogatoire il rentre tranquillement chez lui. Dans le pire des cas il est envoyé en flagrant délit sous 48 heures, puis relaxé, ou alors condamné à une peine aussi douce que le coton

9° Par contre lorsque que c’est un honnête citoyen contre lequel un fossoyeur a porté plainte, il est arrêté manu militari. Ensuite il est envoyé en instruction, peu importe si tous les éléments concourent à l’envoyer en flagrant délit. Du Macky Sall tout craché.

10° Un Farba Ngom peut aller à la TFM étaler une partie de sa fortune colossale mal acquise, il ne risque absolument rien. C’est comme si personne ne l’a entendu. On peut parier qu’au pire il se verra un jour confisquer des miettes de parcelles qui ne valent pas 1% de son patrimoine ou de sa fortune.

11° Un Mamadou Gueye, ancien Directeur des Domaines, peut aller à la télé avouer impunément qu’il a usé de sa position pour s’enrichir en foncier, pour enrichir des amis, enrichir des camarades de parti, enrichir de hautes personnalités sur instruction de la hiérarchie. C’est comme si personne n’a rien entendu.

12° Des Mansour Faye, Aliou Sall, Cheikh Oumar Hann, Ismaila Madior Fall, Doudou Ka, Moussa Bocar Thiam, El Hadj Ibrahima Sall, Abdoulaye Sylla, Aissata Tall Sall, Racine Talla, et tant d’autres qui auraient dû être en prison, se sentent si protégés qu’ils se permettent même de narguer à tout bout de champ les contribuables qu’ils ont appauvries

13° Les Doura Baldé, Mame Boye Diao, Aly Ngouille Ndiaye qui devraient être à la chambre 42 de Reubeus depuis belle lurette sa baladent tranquillement, s’invitent même sur des podiums de meeting du Pastef.

14° On voit l’état emprunter chaque mois 50 à 100 milliards pour payer les salaires ou la dette, alors que plus de 55 000 Milliards dorment tranquillement entre les mains des fossoyeurs qui sont là à narguer les citoyens.

15° Pendant que la quiétude des fossoyeurs est assurée, on procède par contre chaque semaine à des rafles et emprisonnements par centaines, de vagabonds, de petits voleurs à la sauvette, de fumeurs de joints, d’ivrognes. La population carcérale a déjà été augmentée de 20%, et pas un seul voleur des milliards du contribuable.

Si c’est comme cela que cette justice compte mettre en œuvre à sa façon le Jub Jubal Jubanti, alors les pilleurs ont encore de beaux jours devant eux au Sénégal. Et pourtant, une vraie réédition des comptes suffit à elle seule comme projet lorsque l’on sait qu’il y’a plus de 55 000 Milliards à récupérer. C’est 3 fois le PIB. C’est plus de 10 ans de Budget (fonctionnement et investissements). Alors focus sur les fossoyeurs. Que l’on arrête de mettre en prison les lanceurs d’alertes qui méritent plutôt félicitations et protections.