SERIGNE MADANI TALL, Khalife de la Famille Omarienne, n’a pas varié d’un iota dans sa posture initiale sur L’AVORTEMENT, exprimée en 2016 alors qu’il recevait une forte délégation de l’Ong islamique JAMRA venue le sensibiliser sur les manœuvres alors en cours pour la légalisation des IVG (interruption volontaire de grossesse).

IL A RÉAFFIRMÉ fermement sa position, lors de l’audience qu’il a accordée le jeudi 07 octobre dernier à la délégation du « COLLECTIF NON À L’AVORTEMENT », représentée par JAMRA et le « Comité de défense des valeurs morales ». À son tour, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, vient d’exprimer clairement, à l’occasion de la cérémonie officielle du Maouloud 2021, ce lundi 18 octobre, en présence des représentants du gouvernement et de l’Assemblée nationale – et avant même l’effectivité de la visite que doit lui rendre le « Collectif NON à l’Avortement » – l’opposition ferme de l’islam à cette pratique qui, précise-t-il, est « inacceptable au Sénégal, d’autant qu’elle pourrait être une porte ouverte à toutes les dérives ».

LE « COLLECTIF NON À L’AVORTEMENT » poursuivra, après le repos sabbatique inhérent à l’effervescence du Maouloud, auprès des familles religieuses sa tournée nationale d’information et de sensibilisation sur les périls qui guettent la stabilité sociale de notre pays, face aux intrusions inopportunes de contre-valeurs sociétales, consécutivement à des engagements internationaux, pris sans la précaution de requérir au préalable l’opinion de l’écrasante majorité des croyants de ce pays. Et qui se révèlent souvent aux antipodes de nos réalités sociales, culturelles et religieuses.

AUCUN PROTOCOLE ou engagement pris par l’État du Sénégal à l’étranger, fut-il pour légaliser L’HOMOSEXUALITÉ (comme on l’imputait naguère au précédent régime); ou pour légaliser L’AVORTEMENT (comme s’y activent présentement des associations féministes), dès l’instant que lesdits protocoles sont en TOTALE DÉPHASAGE avec les croyances culturelles et religieuses de l’écrasante majorité des croyants de pays, ne seront JAMAIS APPLIQUÉS, incha Allah, dans ce pays béni où reposent Bamba, Maodo, Baye Niasse et Baye Laye. Où également des structures de veille et d’alerte continueront de rejeter fermement, au péril de leurs vies, toutes formes de diktats se nourrissant du complexe d’infériorité induit par l’acculturation des masses et le MIMÉTISME AVEUGLE des sous-cultures occidentales.

Les Bureaux exécutifs de

JAMRA et MBAÑ GACCE