Axe Touba-Dakar : Un accident fait au moins 6 morts

Un violent accident s’est produit ce mardi, aux premières heures de la matinée, sur l’axe Touba-Dakar.

Entre Bambey et Khombole, à hauteur de Réfane, un minicar transportant des pèlerins de retour de Touba après le Kazu Rajab est entré en collision avec un car de transport en commun de type Ndiaga Ndiaye, stationné sur le bord de la route.

Le bilan provisoire fait état d’au moins six morts et de nombreux blessés, rapporte Senego qui cite la RFM. Les sapeurs-pompiers ont rapidement pris en charge les victimes et les ont évacuées vers les structures sanitaires les plus proches.