Aya Nakamura n’aime pas qu’on l’appelle par ce surnom

Aya Nakamura était l’invitée de Camille Combal pour la nouvelle émission Plan C sur TF1. L’idée ? Une virée en voiture qui donne le temps à la chanteuse de se confier au présentateur. Et surprise, elle avoue détester un surnom que ses fans adorent lui donner ! Loin de faire plaisir à la star, Aya avoue au présentateur qu’elle n’aime pas du tout qu’on la surnomme Djadja : « Ça me vénère quand on m’appelle comme ça ! je m’appelle Aya ! ». Au moins on est prévenus, et ses fans aussi ! Ils ne feront pas la même erreur deux fois…