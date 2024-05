Ayib Daffé : « Les députés doivent voter les lois en connaissance de cause »

Depuis sa nomination au poste de Premier ministre, les Sénégalais attendent toujours la déclaration de politique générale du leader du Pastef qui se fera à l’Assemblée nationale devant les députés. Toutefois, l’opposition étant majoritaire à l’Assemblée nationale, des inquiétudes planent sur une probable motion de censure de la part de la nouvelle opposition. Mais cela ne semble pas inquiéter Ayib Daffé le secrétaire général par intérim du parti Pastef.

Interpellé à ce sujet, Ayib Daffé confie que «…, les Sénégalais ont plébiscité le Président Diomaye Faye et le projet qu’il porte et je crois qu’à l’Assemblée nationale, les députés qui représentent le peuple devraient suivre cette dynamique. Les députés doivent voter les lois en connaissance de cause, en examinant si c’est dans l’intérêt du peuple. Et l’intérêt du peuple est de donner au Président Diomaye Faye et à son gouvernement les moyens législatifs et budgétaires de mettre en œuvre le projet », a -t-il soutenu sur le plateau de la Rts.

Concernant la déclaration de politique générale qui tarde à se faire, Ayib Daffé précise : « Nous avons jusqu’au mois de juin, et normalement on devrait être dans les délais. Le gouvernement est en train de préparer son programme législatif dont les projets de loi qu’il devra soumettre à l’Assemblée nationale. Et on attend la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko éventuellement une loi de finance rectificative », a-t-il déclaré dans ses propos repris par Pressafrik.

A propos de la majorité de la nouvelle opposition à l’Assemblée, l’actuel SG de Pastef confie que la nouvelle opposition n’est pas tout à fait majoritaire à l’hémicycle. « Au sein de l’Assemblée nationale nous avons une configuration particulière. La nouvelle opposition n’atteint pas la majorité absolue », a souligné M. Daffé. « Nous avons 3 groupes : le groupe de Benno Bokk Yakar, le groupe Yewwi Askane Wi, le groupe Liberté démocratie et changement et les non-inscrits.