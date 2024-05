Travaux de maintenance : La Seter annonce des perturbations

Dans un communiqué, la Société d’Exploitation et de Maintenance du Train Express Régional (SETER) annonce des « perturbations dans la circulation du Train Express Régional (TER) les 19 et 20 mai 2024 en raison des travaux de maintenance préventive sur les voies. « Aucun train ne roulera entre Rufisque et Diamniadio jusqu’à 9h00. Les circulations resteront normales entre Dakar et Rufisque et reprendront à partir de 9h00 sur toute la ligne » lit-on dans le communiqué. La société invite les usagers à prendre leurs dispositions ». Les perturbations selon la société ne concernent que le tronçon « Rufisque – Diamniadio ».