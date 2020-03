Baba Gallé Diallo : « ce qu’il faut éviter dans la communication sur le coronavirus »

COMMUNIQUER SUR LE CORONAVIRUS : EVITER LE STYLE ELLIPTIQUE DANS LA FORMULATION DES MESSAGES ADRESSES VIA SMS AUX POPULATIONS

Le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle de SMS (pour « Short Message) permet de transmettre de courts messages textuels. Grâce à la plateforme mdiabete et avec l’appui technique de l’opérateur téléphonique Orange, un message de prévention de la maladie à virus Ebola a été envoyé aux abonnés des régions de Dakar et de Saint Louis.

C’est l’une des bonnes pratiques qui a été identifiée en matière de stratégie de communication. La reconduction du canal pour envoyer un message de prévention sur le coronavirus aux abonnés de Orange Sénégal est une bonne chose.

L’engagement de cet opérateur téléphonique aux côtés du gouvernement du Sénégal notamment du Ministère de la Santé et de l’Action sociale est un acte de haute portée humanitaire et de solidarité sociale agissante.

Sur ce chapitre, la participation des autres opérateurs téléphoniques (Free et Expresso) furent ils privés, est attendue pour élargir la masse critique de personnes sensibilisées par SMS sur les modes de transmission et de prévention de la maladie COVID19. Pour cause, on n’est pas tous des abonnés d’Orange.

Le Coronavirus n’est pas seulement une crise sanitaire mais un fléau qui menace tous les efforts de développent consentis durant plusieurs décennies et par les gouvernements successifs, (de l’indépendance à nos jours) et par les entrepreneurs privés sénégalais.

Il y a quelques jours, j’ai reçu comme tous les abonnés de l’opérateur téléphonique Orange le message ci-après :

« Alerte Le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou solution hydro alcoolique. Ne vous touchez, yeux, le nez bouche. Ministère de la Santé ».

L’envoi de ce message via SMS, constitue pour Orange, des efforts financiers considérables consentis au bénéfice des populations. Cependant, il faut souligner que, si ce message doit à nouveau être envoyé aux populations il doit être amélioré dans un souci de clarté, de cohérence et de pertinence.

En effet, l’analyse de ce message, malgré la contrainte liée aux caractéristiques du SMS pose deux problèmes majeurs liés à la pertinence, à la cohérence et à la clarté du message adressé. Ces deux problèmes peuvent entraver la bonne compréhension du message de prévention du coronavirus.

Le premier problème se situe au niveau de la première phrase du message envoyé aux populations « Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou solution hydro alcoolique » L’absence de verbe d’action dans le second segment de la phrase du fait du style elliptique utilisé (ou solution hydro alcoolique) peut amener à faire le lien direct entre le verbe conjugué « lavez-vous les mains … » et le reste de la phrase du message « ou solution hydro alcoolique ». Or la nuance doit être observable entre le lavage des mains à l’eau et au savon et l’utilisation d’une solution hydro alcoolique.

Le message doit être claire. Et pour cela, ce que je crois, on doit éviter d’utiliser le style elliptique dans les messages à envoyer via SMS aux populations. Ce style peut entrainer une confusion ou entraver la bonne compréhension du message de prévention du coronavirus adressé aux populations.

Plus le message est simple, plus il est clair, plus il est compréhensible plus on gagne ou fait des pas géants de qualité dans le sens de faire adhérer et de faire adopter les gestes barrières aux populations.

Le deuxième problème est lié à la deuxième phrase du message « Ne vous touchez pas yeux, nez et bouche ( la phrase est écrite comme ça) » Non seulement, c’est elliptique, mais cette « recommandation » est difficile voire impossible humainement à appliquer.

Des études ont montré que l’être humain ne peux pas se passer de porter sa main au visage plus de vingt minutes. Dans ce cas, ce qu’on recherche, c’est que les gens lavent régulièrement leurs mains à l’eau et au savon avant de les porter au visage (étant donné qu’ils ne peuvent pas ne pas le faire). Sur ce, je crois qu’il n’est pas pertinent et qu’il ne sert pas à grande chose de dire aux populations « ne vous touchez les yeux, le nez et la bouche (telle que la phrase devait être écrite) » chose impossible à réaliser ou à appliquer.

En somme, à mon humble avis, demander aux populations « d’éviter la poignée de main » ou « d’éviter de donner la main » est beaucoup plus pertinent que de les demander de « ne pas porter la main aux yeux, au nez et à la bouche ».

En cette période d’épidémie du coronavirus (même en dehors de celle-ci) la première chose que l’on recherche, je le répète et je ne le répèterai jamais assez, c’est que les populations lavent régulièrement leurs mains à l’eau et au savon. Et la deuxième chose que l’on recherche est, après avoir incité les populations à laver régulièrement leurs mains à l’eau et au savon, c’est de les amenés à les garder propres et hygiéniques aussi longtemps que c’est possible. Et pour atteindre cette objectif, les populations doivent entrer autres gestes barrières à adopter « éviter de donner la main » ou « éviter la poignée de main ».

Au total, tout en saluant ce geste patriotique d’Orange, et l’utilisation de la bonne pratique identifiée, qui consiste à envoyer des messages via SMS à des abonnés, j’invite les autorités compétentes en la matière, d’éviter le style elliptique dans la formulation des messages à adresser aux populations. Si jamais ce message devra à nouveau être envoyé, je suggère qu’on le reformule.

Pour le futur, nous devrons éviter d’envoyer des messages de prévention du coronavirus via SMS aux populations, formulés dans un style elliptique par souci de clarté et d’être bien compris.

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Par Baba Gallé DIALLO

Ancien rapporteur de la Commission Média et Communication pendant l’épidémie Ebola.

