Les patriotes tapent sur Diomaye et « giflent » le maire de Thiès

Les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veillent sur le «PROJET». Les partisans d’Ousmane Sonko scrutent les moindres faits et gestes du président Bassirou Diomaye Faye. Ce qui s’est passé à Thiès n’est pas du goût de tous les patriotes. Dr Babacar Diop, maire de la capitale du rail, a commis une erreur qui retombe sur la tête du locataire du Palais. Les «Pastefiens» ne ratent jamais l’occasion de montrer qu’ils sont au contrôle de tout

Thiès a eu un invité de marque ce jeudi ! Sur invitation de Babacar Diop, Bassirou Diomaye a participé à l’inauguration du monument à la mémoire de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, héros national et symbole de la souveraineté nationale. Lors de cet événement, le chef de l’Etat Diomaye a été élevé au rang de citoyen d’honneur de la cité du rail par le Conseil municipal. L’institution municipale a, par la même occasion, décerné sa première médaille au chef de l’Etat. Mais certains patriotes sont en train de mettre du sable sur la fête. Beaucoup d’entre eux ne voient pas d’un bon œil ce déplacement.

Pour ces patriotes, les priorités sont ailleurs. Ils estiment que le chef de l’Etat n’avait pas à se déplacer jusqu’à Thiès pour inaugurer un statut. «Je suis fervent patriote et pense qu’au vu des conditions de vie précaires des sénégalais, de la situation économique défavorable aux entreprises, d’un plateau médical défectueux, d’un taux de chômage des jeunes élevé…, cette venue du Président Diomaye à Thiès pour juste l’inauguration d’une statue Lat-Dior n’a absolument rien à voir avec la RUPTURE prônée», écrit un membre du parti de Sonko sur sa page Facebook. Un avis partagé par beaucoup de ses camarades.

Et les membres de ce parti n’ont pas tort. La fonction du président de la République dépasse de loin les inaugurations de statuette. Lat Dior Diop est un héro national certes, mais le chef de l’Etat n’avait pas à se déplacer et drainer des foules immenses un jour ouvrable. Le peuple, dans son entièreté, attend des nouvelles autorités des actions concrètes.

Une véritable rupture, c’est de voir le président inaugurer des usines pour réduire le chômage alarmant des jeunes, des hôpitaux modernes pour améliorer la prise en charge des plus vulnérables, des postes de santé pour garantir des soins de proximité, et d’écoles dignes de ce nom pour éradiquer définitivement les abris provisoires.

Pour répondre à cette invitation du maire de Thiès, le président Diomaye pouvait confier cette mission à un de ses ministres. La présence d’un membre du gouvernement aurait suffi à rehausser cet événement. Bien que l’hommage à nos héros nationaux soit important, les priorités actuelles de notre peuple sont ailleurs. Et ce sont les membres du parti Pastef qui le disent sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, les partisans de Sonko invitent le président Diomaye à ne plus commettre de telles erreurs à l’avenir.

Si les patriotes sont indulgents envers Bassirou Diomaye Faye, ils le sont moins pour le maire de Thiès. Les partisans de Ousmane Sonko n’arrivent pas à comprendre comment Dr Babacar Diop a pu manquer autant de respect aux artisans sénégalais. En effet, le président du parti des FDS-Les Guelewars se serait tourné sur les burkinabés pour réaliser cette statue bronze pour rendre hommage à un héros sénégalais. Une grosse erreur qui a mis les nationalistes du parti Pastef dans tous leurs états.

«Le plus dégoûtant dans ce vacarme est de constater la grosse erreur du maire de Thiès, M. Babacar Diop, président de FDS LES GUELEWARS, qui se paye le luxe d’aller jusqu’au BURKINA-FASO pour la commande d’une statue. Une réalisation artistique qui devait être l’œuvre des artisans de Thiès qui ont toujours joué un rôle prépondérant dans la culture au Sénégal et en Afrique, pour avoir travaillé avec l’Onu, l’Unesco, L’UA… Thiès, Capitale du Cayor et de l’artisanat s’est vu réduite à rien par son propre maire. Et le nationalisme dans tout ça !», s’insurge un membre de Pastef sur les réseaux sociaux.

Au moment où les dirigeants des autres pays jouent le rôle d’ambassadeurs de leurs secteurs artisanaux, au Sénégal le maire de Thiès fait appel à l’expertise étrangères pour faire la statue de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Tout le contraire du projet de souverainisme prôné par le parti Pastef. Les nouvelles autorités devraient apprendre de leurs erreurs pour éviter que ces faits ne deviennent une habitude. Le changement demande de la rigueur et une bonne compréhension des priorités.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn