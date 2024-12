Voici les 4 personnes que Sonko déteste le plus au Sénégal…

Ousmane Sonko est un politicien rancunier. Il est différent de ses aînés Abdoulaye Wade et Macky Sall qui ont des comportements plus raisonnables que l’actuel Premier ministre (PM). Ousmane Sonko, rageur tel un félin affamé, distille sa colère sur ses adversaires politiques qui paient de lourds tributs. Ils sont politiciens, journalistes, hommes ou femmes d’affaires, en somme tous ceux qui ont participé aux évènements politiques au Sénégal entre 2021 et 2024 et qui ont pris fait et cause pour Adji Sarr ou Macky Sall ou qui se sont retournés contre lui. Parmi ces personnes, 4 sont dans le viseur de Sonko et il les traque au quotidien comme un piranha poursuit sa proie.

Des hommes en colère, on en voit tous les jours dans le cercle du pouvoir. Mais Ousmane Sonko a une colère noire, vingt fois supérieure au Niangal de Macky. Macky Sall est un introverti. On ne sait jamais à quoi il pense et contre qui il sévira. On ne s’en rend compte que lorsqu’il a déjà agi. Macky Sall n’a jamais montré sa colère face à Alioune Badara Cissé (ABC) ou encore face à Moustapha Cissé Lô. Mais c’est quand ces derniers ont été écartés du cercle du pouvoir qu’on a su qu’ils étaient dans le viseur de Macky Sall l’introverti. Qui a déjà vu Macky Sall s’énerver en public ? Il est différent de son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade.

Et il faut dire que Ousmane Sonko ne gère pas sa colère comme Abdoulaye Wade. Le Pape du Sopi, fondateur du Parti démocratique Sénégalais (PDS) n’est pas un introverti comme Macky Sall. Abdoulaye Wade est un sanguin. Sa colère, il la déverse instantanément et il n’y a pas de suite. Wade se fâche tout de suite, exprime son mécontentement puis s’arrête là. Wade n’est ni rancunier ni vindicatif. Il est spontané et pas calculateur. Rappelez-vous les coups de colère de Wade contre le journaliste Mamadou Ibra Kane. Et contre Modou Diagne Fada ou encore contre Pape Samba Mboup, Wade ne s’est jamais vengé. Ils ont quitté le PDS et Wade n’a jamais sévi contre eux.

Mais Ousmane Sonko est différent de ces deux anciens hommes politiques du Sénégal. Sonko est un rancunier, un traqueur et un sniper qui n’hésite pas à poursuivre et abattre ses adversaires. Surtout quand il vous a dans le viseur, alors vous êtes « cuits ». Sonko ne vous lâche plus. Comme un piranha bouffe sa proie en quelques minutes, Sonko vous détruit le temps d’une prise de parole. Et au Sénégal, plusieurs politiciens ont fait les frais de cette adversité. Mais parmi eux, 4 sont principalement catalogués comme les ennemis de Sonko. Il leur en veut à mort.

Amadou Ba, Barthélémy Dias, Madiambal Diagne et Aliou Sall sont les personnes que Sonko déteste le plus au Sénégal.

Amadou Ba est le premier ennemi politique de Sonko. Le mystère de la fortune d’Amadou Ba est un os coincé dans la gorge de Sonko. Il n’a aucune idée de la fortune de l’ancien premier ministre et ancien ministre des Finances. Mais depuis la vidéo de Niang Kharagne montrant le salon d’Amadou Ba avec un ascenseur de salon, Sonko est devenu fou de rage. Et il veut faire tomber Amadou Ba, le scalper et l’exhiber comme un trophée de bonne gouvernance.

Barthélémy Dias à la malchance d’être ce qu’il est…un homme véridique. Le pire ennemi de Barthélémy, c’est sa langue qui ne sait pas mentir. Il dit tout cru toute vérité et cela peut blesser. Ce sont les vérités de Barth qui dérangent et déplaisent à Sonko. Comme cette vérité des négociations avec Macky Sall pour le dialogue. Barth avait mis au courant Ousmane Sonko mais ce dernier a nié pour ne pas perdre la face devant ses partisans. Et depuis lors Barth est la cible de Sonko l’impitoyable qui veut à tout prix le détruire.

Madiambal Diagne est un lion comme Sonko et deux lions ne peuvent pas cohabiter en tant que chefs de clan. L’un doit tuer l’autre. Et le Patron de Pastef n’aime pas la liberté d’expression de Madiambal mais aussi sa liberté d’entreprendre. Pour Sonko, Madiambal a bénéficié des largesses de Macky en 12 années de magistère. Madiambal est victime de son amitié avec plusieurs politiciens dont Macky Sall. Madiambal est l’ami de Macky et celui d’Amadou Ba. Et pourtant Macky et Amadou Ba sont des ennemis. Plusieurs proches de Sonko sont amis de Madiambal. Et Sonko déteste Madiambal pour sa liberté de penser et de parler.

Quand on évoque le nom d’Aliou Sall devant Ousmane Sonko, il grogne de colère. Et pourquoi ? Parce qu’Aliou Sall est le frère de Macky mais le frère intello, sorti de l’ENA de Paris ayant occupé d’éminentes fonctions de par la sueur de son front et non par la signature de son frère président. L’affaire pétro-tim a été l’élément déclencheur chez Sonko pour crucifier Aliou Sall. Pour le leader de Pastef, la parenté avec une personnalité est un crime. Et Aliou Sall paye les frais de sa filiation avec Macky.

L’actuel premier ministre ne déteste pas Macky Sall. Il voulait juste battre Macky Sall sur le terrain politique. C’était son premier combat politique et il voulait le gagner. Il voulait accrocher le scalp de Macky sur sa lance et il a réussi. Il a utilisé la rage, la ruse, le subterfuge et la comédie pour arriver à bout du régime de Macky Sall. Si Sonko en voulait réellement à Macky Sall, il ne l’aurait jamais laissé quitter le Sénégal. Au contraire il voulait s’en débarrasser car Macky au pays serait très encombrant.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn